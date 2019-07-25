«Вам не назначено»: как Порошенко обидел следователей

Из-за долгосрочного отпуска бывший президент Украины Петр Порошенко попросил перенести свой допрос в качестве свидетеля в Государственном бюро расследований (ГБР). Об этом сообщил директор ведомства Роман Труба в своем телеграм-канале.

«Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня [24 июля], а не 25 июля, как это было определено следователем», — заявил он.

По словам Трубы, Порошенко пришел в ГБР накануне даты допроса, 24 июля. Он отметил, что ведомство ранее уже отнеслось с пониманием к загруженности политика во время избирательной кампании, и надеется на взаимное уважение со стороны Порошенко.

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Глава ГБР подчеркнул, что уважает время свидетелей. «Я надеюсь, что он с уважением отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос», — подытожил Труба. Порошенко был повторно вызван на допрос в ГБР в четверг, 25 июля.

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что Порошенко пришел в ГБР на день раньше, поскольку испугался встречи с активистами, планировавшими пикет у здания ведомства 25 июля.

«Весь этот колхозный пафос с ранним приходом связан с тем, что на завтрашний допрос у Порошенко существовал риск встретиться с большим количеством обычных украинцев, желающих спросить, как у него дела в Панаме и на Кипре»,

— передает слова Портнова ФАН.

Изначально ГБР вызвало Порошенко на допрос 17 июля. Конкретное уголовное дело, по которому следователям требуются показания экс-президента, не уточнялось, сообщает НСН.

При этом 24 июля Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Петра Порошенкоо государственной измене.

До этого сообщалось о закрытии дела. Тогда Порошенко обвинялся в том, что он послал украинских моряков в Керченский пролив в ноябре 2018 года, в котором их арестовали за нарушение российской границы.

Как отмечается, сейчас генпрокуратура решила возобновить дело о «попытке захвата власти» Порошенко во время той кризисной ситуации.

Против Петра Порошенко и его сторонников на Украине возбуждено 11 уголовных дел. Кроме уголовных дел о государственной измене, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти, Порошенко подозревают в отмывании денег на сумму $300 млн, полученных при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

11 мая сотрудники управления специальных расследований генеральной прокуратуры (УСР ГП) Украины допросили Петра Порошенко по делу о гибели людей на площади Независимости в Киеве в феврале 2014 года, сообщил начальник управления Сергей Горбатюк.

По его словам, следователи впервые допросили Порошенко еще в конце осени 2016 года, однако тогда экс-президент не стал подписывать протокол.

22 июня Порошенко, что лично против него «не возбуждено ни одного уголовного дела». Кроме того, Порошенко подчеркнул, что не боится уголовных преследований. «Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — заявлял экс-президент Украины.

Он добавил, что будет гордиться любым уголовным делом, которое откроют «по факту».

Петра Порошенко также подозревают в преступлениях и за границей: премьер-министр Молдавии Майя Санду обвинила бывшего украинского лидера и его окружение в коррупции и контрабанде. По ее словам, экс-президент Украины сотрудничал с олигархом Владимиром Плахотнюком, бывшим лидером молдавских демократов. Вместе они занимались контрабандой в Приднестровье, создавая «коррупционные схемы». Двумя днями ранее МВД РФ обвинило Плахотнюка в контрабанде гашиша из Марокко.

Стоит отметить, что, несмотря на предвыборные обещания продать свои активы в случае избрания президентом, Порошенко не сделал этого. Однако в преддверии новых выборов в 2019 году он заявил, что продал тот бизнес, на который был покупатель. Состояние бывшего украинского президента оценивается в полмиллиарда долларов США.