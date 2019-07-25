«Мы союзники ханства»: как на Украине возвращают Крым

Пункт о национальной автономии крымских татар в Крыму может появиться в конституции Украины при Владимире Зеленском. Об этом рассказал советник президента по политическим вопросам Никита Потураев, передает телеканал ATR.

Реклама

По его словам, в Верховной раде уже есть «прообраз» комитета парламента по оккупированным территориям, и там эту идею одобрили.

«Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое... Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого», — заявил советник Зеленского.

Он подчеркнул, что считать Крым «турецкой колонией» неправильно, и в начале XIX века «Украина сотрудничала с Крымским ханством».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил в разговоре с НСН, что подобные заявления лишь показывают, что к власти пришли дилетанты.

«Повторяет уже то, что раньше неоднократно озвучивалось и от чего отказывались. Если он хочет продолжения обострения отношений Украины с Россией, он будет предлагать такие бредовые идеи. Крым будет всегда уже в составе Российской Федерации, мы воссоединились навечно. Наше [Крыма] нахождение в составе Украины было не по праву, не по закону. Мы с Россией воссоединились по справедливости, по закону», — заявил сенатор от Республики Крым.

Цеков добавил, что Киев продолжает почему-то считать Крым своей территорией, придумывая разнообразные стратегии поведения в отношении полуострова.

«Автономия в их составе — это только на бумаге, они же вообще не задумываются над тем, что вообще-то в Крыму 90% представителей других национальностей и только чуть больше 10% крымских татар. <...>

Как бы эти дилетанты кроме всего прочего не наделали плохого, не продолжили ту антироссийскую линию, которую очень взвинтил Порошенко с его окружением», — выразил опасения российский сенатор.

Призывы создать национальную автономию крымских татар в Крыму уже не впервые звучат в Киеве: в 2016 году Верховная рада приняла постановление, порекомендовав бывшему тогда президентом страны Петру Порошенко подготовить соответствующие изменения в конституцию страны.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в разговоре с ФАН заявил, что «с точки здравого смысла» подобные инициативы являются бредом.

«Да пусть хоть на Луне провозгласят крымско-татарскую республику — на реальном положении дел в Крыму это не скажется ровно никак. <...> Во-первых, это утоление фантомных болей по Крыму. Они же не могут в открытую признать, что Крым для них потерян, даже о том, что «крымский вопрос» закрыт на десятилетия, они сказать вслух не могут. <...> Во-вторых, это попытка, что называется, поддерживать тему — показывать мировому сообществу, что Киев не опустил руки и продолжает бороться за «возвращение» Крыма», — выразил мнение Родионов.

При этом никаких уступок по вопросу принадлежности Крыма «в обмен» на мир в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский делать не будет, заявил его политический советник Никита Потураев.

«Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой», — подчеркнул он.

По мнению Потураева, такой шаг был бы предательством тех граждан Украины, кто по-прежнему сохраняет украинские паспорта, проживая в Крыму и на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что крымский вопрос закрыт, а жители полуострова сделали свой исторический выбор.

На территории Крыма исторически проживает несколько десятков национальностей. Численность крымских татар начала сокращаться после вхождения полуострова в состав Российской Империи в 1783 году — в основном из-за эмиграции. Права и привилегии крымских татар уважались имперскими властями, поощрялось строительство мечетей, в Крыму не было крепостных крестьян. Значительно омрачены отношения России и крымских татар были после депортации их Иосифом Сталиным в 1944 году якобы из-за сотрудничества с Третьим Рейхом — в тяжелых условиях были выселены более 40 тыс. человек.

В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР признал депортацию крымских татар незаконной и преступной. Спустя несколько лет ее признало актом геноцида правительство РСФСР. 21 апреля 2014 года, после присоединения Крыма к России, президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымскотатарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.