«Обиделся на Путина»: Соловьев едко пошутил над Зеленским

Президенту Украины Владимиру Зеленскому должно было стать еще обиднее после того, как российский лидер Владимир Путин поздравил с назначением на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Соответствующее мнение выразил телеведущий Владимир Соловьев в своем твиттере.

«Зеленскому стало еще обиднее — Путин направил поздравительную телеграмму Джонсону», — заявил он.

Королева Великобритании Елизавета II в среду 24 июля назначила главу Консервативной партии Бориса Джонсона премьер-министром Соединенного королевства. Накануне Джонсон был избран лидером тори, что автоматически сделало его преемником Мэй на посту премьер-министра.

Реклама

Комментарий телеведущего связан с тем, что ранее Владимир Путин не стал поздравлять Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине. Как сообщает ФАН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поздравлений от Кремля Зеленский может ждать после первого успеха в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Кроме того, Песков отметил, что Владимир Путин может поздравить Зеленского и в случае, если наметится улучшение российско-украинских отношений.

Однако два месяца спустя после инаугурации Зеленского, президент России заявил в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, что «Украина осталась прежней», и каких-либо изменений ситуации в стране он не увидел.

11 июля между двумя президентами состоялся первый телефонный разговор. «Это был первый разговор двух президентов — такой ознакомительный. Разговор носил достаточно прагматичный характер», — заявил Песков.

По его словам, проблем с техническим согласованием не было, общение согласовывалось «весьма оперативно».

Зеленский, в свою очередь, отметил, что от разговора с Москвой об украинских моряках с него «не спадет корона». Глава государства также подчеркнул, что готов к обмену заключенными.

«Мой главный был вопрос — вернуть всех наших ребят», — заявил Зеленский.

Речь шла не только об удерживаемых лицах, но и о переговорах в «нормандском формате». Спустя некоторое время Зеленский рассказал, что некие «партнеры Украины» не хотели, чтобы он общался с Путиным, но он ослушался их.

По его словам, разговор Украины с Путиным много значил для жителей, поэтому он сделал шаг навстречу российской стороне. «Мы должны благодарить наших партнеров, но в то же время иметь свое мнение», — отметил Зеленский. Он подчеркнул, что человеку нечего бояться, если «правда на его стороне».

Кроме того, команда Зеленского намерена добиваться переговоров с Россией, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир. Он подчеркнул, что Киев хочет «нормального переговорного процесса на равных». Для этого украинская сторона делает первый шаг — разводит войска в Станице Луганской и возобновляет минский процесс. Шефир добавил, что Зеленский всеми своими действиями говорит, что готов к диалогу.

Первый помощник украинского лидера также заявил, что главная задача Киева — вернуть украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Он подчеркнул, что если «Путин отдаст военных, то это повод сесть и поговорить».

8 июля Зеленский предложил Путину личную встречу при участии лидеров США, Великобритании, Германии и Франции. По словам главы Украины, встречу «с удовольствием примет в Минске» президент Белоруссии Александр Лукашенко. В Кремле заявили, что внимательно ознакомятся с предложением Зеленского.

«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — заявил Зеленский в своем видеообращении в фейсбуке.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нужно понять, «есть ли перспективы» у такой встречи — подобный формат обсуждения конфликта еще не был опробован.

Впоследствии Песков высказался по поводу личной встречи Путина и Зеленского. По словам представителя российского президента, нужно дождаться, пока на Украине пройдут выборы. Серьезные проблемы можно будет решать, когда не будет «предвыборного электорального ажиотажа».

«Пока об этом (встрече двух президентов) речи не идет», — сказал Песков.