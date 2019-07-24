Шельфы и заводы: в Киеве готовят новые санкции против России

Украинское правительство внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по расширению перечня российских предприятий, в отношении которых необходимо ввести санкции.

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Очередные санкции касаются ряда юридических лиц, вовлеченных в процесс строительства магистрального газопровода «Краснодарский Край — Крым» и добычу углеводородов на крымских месторождениях, в том числе в пределах материкового шельфа, который Киев называет своим.

«В санкционный список попали предприятия, которые занимаются поставками материалов, оборудования и услуг для оборонно-промышленного завода «Фиолент». Среди них есть компании, зарегистрированные в России, Китае, Турции и Боснии и Герцеговине», — говорится в сообщении украинских властей.

Стоит отметить, что завод «Фиолент» более 40 лет занимается автоматизацией корабельных технических средств, проектирует и производит системы и элементы автоматизированного управления для водоизмещающих кораблей и судов, кораблей на воздушной подушке, яхт, доков, морских буровых платформ.

Предприятие имеет статус системного интегратора-партнера французской компании «Schneider Electric».

Двумя днями ранее сообщалось, что украинские власти намерены ввести национальные санкции в отношении России из-за того, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получили возможность получать российские паспорта в упрощенном порядке. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, передает НСН.

«Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация, и мы, конечно, не оставим это так», — пообещал силовик.

В ответ на это член Совета Федерации Олег Морозов заявил, что Россия не станет останавливать паспортизацию.

«Продолжим выдавать паспорта. Это суверенное право России и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР. Никаких других промежуточных решений эта процедура не предполагает», — сказал сенатор.

В Совфеде также пояснили, что

запрет на выдачу российского гражданства показывает лишь игнорирование украинскими властями интересов своего народа,

передает ФАН.

В середине нынешнего месяца представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил о решении кабмина страны ввести специальные пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России.

Спецпошлина на поставки сжиженного углеродного газа (СУГ) составит 1,75% с 1 августа и 3% — с 1 октября. В свою очередь, на дизель с 1 августа этого года пошлина установится на уровне 3,75%, а с 1 октября вырастет до 4%. При этом предполагается, что нововведения не отразятся на розничных ценах на украинских АЗС.

Поводом для такого шага, как утверждает украинская сторона, стало расширение экономических санкций со стороны России. Правда, не учитывается, что санкции были расширены в ответ на недружественные шаги самого Киева.

Так, с 1 июня вступил в силу запрет РФ о ввозе на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Теперь для того, чтобы поставлять их на Украину, необходимо получить разрешение от Минэкономразвития. В Кремле такое решение объяснили «ответной мерой» после того, как украинский кабмин в очередной раз расширил список запрещенных российских товаров.

Напомним,

Украина с 2016 года вводит пошлины и накладывает эмбарго на российскую продукцию.

Под ограничения уже попали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты и ряд других товаров.

Недавно Украина ввела запретительные пошлины на цемент из России. Кроме того, украинская сторона с 5 июля продлила действие постановления о запрете на ввоз российских товаров в страну до декабря 2020 года.

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко также ввел в действие ограничительные меры в отношении банков с российским госкапиталом, работающих на рынке Украины. Санкции коснулись Сбербанка, VS Bank, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка и впоследствии продлевались.