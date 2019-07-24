Тень Трампа: что ждет Россию в Бразилии

Глава МИД России прибудет в Бразилию с рабочим визитом. В ходе поездки он проведет переговоры со своим бразильским коллегой Эрнесту Араужу, а также примет участие в заседании совета министров стран-членов БРИКС в Рио-де-Жанейро.

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Бразилия в этом году председательствует на саммите организации, куда входят также Россия, Индия, Китай и ЮАР. Сам саммит пройдет 13-14 ноября в Бразилиа.

Несмотря на стремление нового руководства страны укреплять отношения с Вашингтоном, Бразилия, как ранее заявил президент Жаир Болсонару, будет сохранять преемственность внешнеполитического курса страны в рамках БРИКС.

Об этих словах Болсонару, которого в Латинской Америке называют «бразильским Трампом», Лавров напомнил журналистам перед визитом. «У меня нет оснований полагать, что Бразилия будет пересматривать свои принципиальные подходы в пользу того, чтобы БРИКС сохранялся, развивался и тем самым отражал реалии многополярного мира», — сказал Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.

Важность присутствия Бразилии в таком международном формате, как БРИКС, диктует необходимость сохранения хороших отношений, «несмотря на резкий крен вправо»,

отмечает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян.

В свою очередь, врио Института Латинской Америки Дмитрий Разумовский отмечает, что, несмотря на продолжение сотрудничества в рамках БРИКС, о больших интеграционных проектах прежнего руководства страны речи не идет. В этой связи эксперт приводит в пример идею сопряжения экономических проектов ЕАЭС со странами общего рынка Южной Америки «Меркосур».

После прихода к власти Болсонару политическое сотрудничество России и Бразилии будет на уровень ниже, чем было во времена левых.

Разумовский напоминает, что тогдашнее руководство Бразилии в лице Лулы де Сильвы, а затем Дилмы Роуссефф видело в России «глобального партнера» в том, что касалось баланса сил в отношении США и коллективного Запада.

Однако, несмотря на то, что ситуация изменилась, эксперт уверен, что у Москвы и Бразилиа есть хорошие экономические перспективы: падения торгово-экономическое сотрудничества России и Бразилии собеседник «Газеты.Ru» не прогнозирует.

Правда, торговый оборот между двумя странами не то чтобы велик: в 2018 году он составил чуть больше $5 млрд.

Но Россия проявляет интерес к строительству АЭС в Бразилии, ученые из Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского сотрудничают с бразильской компанией по производству лайнера нового поколения.

Разумовский отмечает, что у России, в целом, есть подобный опыт в отношениях с Аргентиной, где с уходом левого правительства и приходом правого политика Маурисио Макри большинство экономических проектов было продолжено.

При этом смена политического вектора Бразилии не повлияла на интерес к российской военной технике. Как рассказал «Красной Звезде» глава компании «Ростех» Сергей Чемезов бразильские власти в настоящее время сертифицируют российский многоцелевой вертолет Ми-171А2.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Союза машиностроителей, российские предприятия в Бразилии установили контакты с местными оборонными предприятиями «с целью создания рыночных и технологических возможностей, выгодных обеим сторонам».

В то же время, пока неясно, какова ситуация с возможным приобретением российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-1». Переговоры на этот счет на протяжении нескольких лет вело с Москвой предыдущее руководство Бразилии, однако к общему знаменателю стороны прийти так и не смогли.

Кроме предстоящего саммита и вопросов двусторонних отношений, стороны, как предполагаются, могут обсудить ситуацию в Венесуэле.

Москва и Бразилиа придерживаются противоположных позиций относительно происходящего в этой стране. Болсонару выражает активную поддержку лидеру оппозиции Хуану Гуайдо и назвал Николаса Мадуро «диктатором».

В мае глава МИД Бразилии Араужу заявлял, что Россия должна отозвать своих военных специалистов из Венесуэлы: «Если их идея в том, чтобы Мадуро оставался у власти подольше, то это означает, что все больше людей будут голодать и бежать из страны, и человеческая трагедия в Венесуэле усугубится».

Он подчеркивал, что прибытие военспецов из России в Венесуэлу указывает на «слабость режима Мадуро». По словам Араужу, поддержка Москвой президента Мадуро только сделает социально-экономический кризис в Венесуэле еще глубже.

Однако нельзя исключать, что позиция Бразилии по Венесуэле может стать менее радикальной, так как в последние месяцы накал немного спал, а власти в Каракасе и оппозиция начали вести диалог при посредничестве Норвегии.