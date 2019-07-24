Трамп виновен? Мюллер дает показания по «российскому делу». LIVE

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня в конгрессе США выступит американский спецпрокурор Роберт Мюллер, который руководил расследованием дела о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года. Как ожидается, Мюллер расскажет о деталях «российского дела» представителям юридического комитета и комитета по разведке конгресса США.

«Газета.Ru» будет следить за ходом слушаний в режиме онлайн.