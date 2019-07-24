Трамп виновен? Мюллер дает показания по «российскому делу». LIVE

В докладе Мюллера по делу говорится, что россияне якобы пытались осуществлять вмешательство в президентскую кампанию. В документе утверждается, что данные лица пытались дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон, которая была соперницей Трампа. Москва подобные обвинения последовательно отвергает.
Во время всей своей работы Мюллер предпочитал сохранять молчание, которое было нарушено только после публикации итогов расследования «российского дела». В результате Роберт Мюллер объявил, что между командой президента США Дональда Трампа и Кремлем не было сговора. Он также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.
Мюллер согласился выступить в конгрессе на совместных слушаниях двух комитетов после направленной ему повестки, хотя ранее он заявлял, что не станет давать дополнительных разъяснений к уже опубликованному докладу с результатами его расследования. Это первое публичное выступление Мюллера с момента назначения спецпрокурором, не считая краткого заявления для прессы.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в конгрессе США выступит американский спецпрокурор Роберт Мюллер, который руководил расследованием дела о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года. Как ожидается, Мюллер расскажет о деталях «российского дела» представителям юридического комитета и комитета по разведке конгресса США.
«Газета.Ru» будет следить за ходом слушаний в режиме онлайн.