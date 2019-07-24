Трамп виновен? Мюллер дает показания по «российскому делу». LIVE

Мюллер впервые отвечает на вопросы о «российском вмешательстве» — онлайн

Спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер готовится выступить в конгрессе. Он расскажет о «вмешательстве» Москвы в американские выборы представителям юридического комитета и комитета по разведке. В Америке началась предвыборная гонка, и демократы снова пытаются раскрутить тему сговора Трампа с Кремлем. Что скажет Мюллер в дополнение к уже опубликованному докладу, — «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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14:27

В докладе Мюллера по делу говорится, что россияне якобы пытались осуществлять вмешательство в президентскую кампанию. В документе утверждается, что данные лица пытались дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон, которая была соперницей Трампа. Москва подобные обвинения последовательно отвергает.

14:15

Во время всей своей работы Мюллер предпочитал сохранять молчание, которое было нарушено только после публикации итогов расследования «российского дела». В результате Роберт Мюллер объявил, что между командой президента США Дональда Трампа и Кремлем не было сговора. Он также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.

14:10

Мюллер согласился выступить в конгрессе на совместных слушаниях двух комитетов после направленной ему повестки, хотя ранее он заявлял, что не станет давать дополнительных разъяснений к уже опубликованному докладу с результатами его расследования. Это первое публичное выступление Мюллера с момента назначения спецпрокурором, не считая краткого заявления для прессы.

14:00

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня в конгрессе США выступит американский спецпрокурор Роберт Мюллер, который руководил расследованием дела о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года. Как ожидается, Мюллер расскажет о деталях «российского дела» представителям юридического комитета и комитета по разведке конгресса США.

«Газета.Ru» будет следить за ходом слушаний в режиме онлайн.