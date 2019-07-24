«Недострана»: генсек СЕ оскорбил Украину

Благодаря досрочным выборам в Верховную раду, которые прошли 21 июля, Украина встала на путь к «суверенному государству», — с таким неоднозначным комментарием прошедшего в стране голосования выступил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.

«Выборы создают новую надежду для Украины. Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять, — это путь к суверенному украинскому государству»,

— написал политик в твиттере.

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Он также поздравил президента Украины Владимира Зеленского с победой партии «Слуга народа».

Резонансное заявление Ягланда о независимости Украины негативно восприняли в МИД страны. По словам замглавы ведомства Сергея Кислицы, слова генсека СЕ подчеркивают необходимость выработки новой политики Украины в отношении организации.

«Ягланд подхалимски цепляется за победу президента Зеленского и его партии, но сразу «дает в штангу» в своем твите, когда пишет, что Украина все еще «на пути к суверенитету». В мире Ягланда Украина не является суверенной страной», — написал Кислица в фейсбуке.

По его мнению, высказывание генсека СЕ нельзя оправдать тем, что он просто оговорился.

«Это не стажер, это высшее должностное лицо, нанятое управлять секретариатом международной организации, членом которой является уже более двух десятков лет суверенное и независимое государство Украина, даже если российские сотрудники секретариата считают, что Украина — это «недострана»,

— подчеркнул Кислица.

Досрочное голосование в Верховную раду прошло на Украине 21 июля. Выборы прошли по смешанной системе — часть депутатов была избрана по партийным спискам, часть — в мажоритарных округах. Для партий установлен проходной барьер — 5% голосов.

После обработки 98,95% протоколов в украинский парламент проходят пять партий. Большинство депутатов по партийным спискам проводит в новый состав Рады «Слуга народа» Владимира Зеленского. На данный момент она набрала 43,14% голосов, и вместе с «одномандатниками» получит, по предварительным данным, более 250 депутатских мандатов.

На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь», партия Виктора Медведчука Юрия Бойко с результатом 13,02% голосов. Соответственно, партия добилась немногим более 40 мандатов.

Третье место занимает партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко с 8,18% голосов. Ей предрекают около 25 депутатских кресел. Партию экс-лидера Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддержали 8,12% украинских избирателей, что также приблизительно соответствует 25 мандатам.

Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос», которая набирает 5,84% и получит около 20 мандатов.

Результаты «Слуги народа» свидетельствуют, что партия Зеленского может впервые в истории Украины самостоятельно сформировать кабинет министров, не создавая коалиции с другими политическими силами.

Несмотря на это, украинцам не стоит ждать перемен в стране от Зеленского, считает бывший президент Украины Леонид Кравчук.

«Я убежден, что нам не нужно говорить сейчас, что мы что-то ждем от Зеленского. Нам нужно сменить предложения «ждать» на предложение «работать вместе»... Настало время настоящих перемен»,

— сказал Кравчук в эфире NewsOne.

По его мнению, от окружения Зеленского зависит, справится ли новый президент с изменениями Украины. Он также добавил, что Зеленский пришел к власти «в период сложных и неоднозначных процессов».

В то же время, по мнению экспертов, выборы в Верховную раду показывают, что украинский народ ожидает от нового правительства борьбы с коррупцией и реформ. По словам директора Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джона Хербста, предварительные итоги выборов также говорят о сильной позиции Зеленского.

«Результаты выборов дают Зеленскому полномочия выдвинуть премьера-технократа, который сконцентрируется на реформах, а не на своей политической карьере»,

— цитирует слова Хербста РИА «Новости».

Украинский лидер Владимир Зеленский уже заявил, что новый премьер-министр Украины должен стать экономист без «политического прошлого».

«Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером ни одной фракции. Я вижу такого человека», — подчеркнул президент.