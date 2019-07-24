Опять заплачет? Терезу Мэй лишают власти. LIVE

Тереза ​​Мэй выступит с коротким прощальным заявлением у парадной двери резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит 10. Как ожидается, Мэй поддержит ее супруг Филипп.

Там же, на Даунинг-стрит, премьер-министр объявила о своей отставке ровно два месяца назад.

«Я сожалею и всегда буду глубоко сожалеть о том, что не смогла реализовать Brexit, — говорила она. — Чтобы добиться успеха, [мой преемник], он или она должна будет найти консенсус в парламенте, — сделать то, что мне не удалось. Такой консенсус возможен лишь в случае, если все участники обсуждения будут готовы к компромиссу».

О своем решении премьер-министр объявила со слезами на глазах.

«Я ухожу, не испытывая негативных эмоций, но с огромной и непоколебимой благодарностью за предоставленную мне возможность служить стране, которую я люблю», — сказала она.