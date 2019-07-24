Опять заплачет? Терезу Мэй лишают власти. LIVE

Серия вопросов превратилась в горячие дебаты между Корбином и Мэй.
Сейчас вопросы премьер-министру задает лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. Он поблагодарил Мэй за ее службу и чувство общественного долга перед страной в качестве премьер-министра. Он призывает ее помочь ему в противостоянии «безрассудным планам ее преемника».
Мэй говорит, что она «рада» передать свои обязанности Джонсону, который «полон решимости» воплотить желание британцев и «обеспечить светлое будущее для этой страны».
Тереза Мэй уже находится в зале парламента, где она ответит на вопросы. Когда премьер-министр вошла, депутаты-тори встретили ее приветствиями. Ее супруг Филипп также находится в зале.
Тереза Мэй, говоря о жизни в резиденции на Даунинг-стрит, отмечала, что это не было легко.
«Знаете, в любой момент вам могут позвонить и принести документы. Это действительно, в некотором смысле, место работы, — говорила премьер британскому изданию The Sun. — Слишком много политиков думает, что быть премьер-министром, значит, иметь много власти. На самом деле это позиция службы стране».
Тереза Мэй выступит с коротким прощальным заявлением у парадной двери резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит 10. Как ожидается, Мэй поддержит ее супруг Филипп.
Там же, на Даунинг-стрит, премьер-министр объявила о своей отставке ровно два месяца назад.
«Я сожалею и всегда буду глубоко сожалеть о том, что не смогла реализовать Brexit, — говорила она. — Чтобы добиться успеха, [мой преемник], он или она должна будет найти консенсус в парламенте, — сделать то, что мне не удалось. Такой консенсус возможен лишь в случае, если все участники обсуждения будут готовы к компромиссу».
О своем решении премьер-министр объявила со слезами на глазах.
«Я ухожу, не испытывая негативных эмоций, но с огромной и непоколебимой благодарностью за предоставленную мне возможность служить стране, которую я люблю», — сказала она.
Британская королева отложила свои каникулы в шотландском замке Балморал специально ради сегодняшних событий. Тереза Мэй, в свою очередь, порекомендует ей преемника, который, по ее мнению, может завоевать доверие Палаты общин. Это Борис Джонсон.
Ее преемник, Борис Джонсон, также выступит сегодня с обращением к нации. В своей речи он расскажет о будущем Великобритании после Brexit. Борис Джонсон будет назначен премьер-министром королевой после того, как Тереза Мэй официально покинет свой пост.
Тереза Мэй ответит на серию вопросов парламентариев в парламенте, а затем выступит с небольшой речью. После этого она отправится в Букингемский дворец, где ее отставку примет королева Елизавета II.
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Сегодня Тереза Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании. Во вторник депутаты-тори выбрали ее преемника, им стал главный евроскептик страны, Борис Джонсон. Именно он теперь должен исполнить волю британского народа и вывести страну из состава ЕС.