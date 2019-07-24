Хватит русофобии: от президента Грузии требуют извинений

Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна принести извинения за антироссийскую риторику и обвинения в адрес Москвы. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передает «Россия 24».

«Если публично нахамили, так публично надо и отвечать», — подчеркнул спикер Госдумы.

По словам Володина, российские граждане оскорбляются, когда их страну обвиняют в агрессии и оккупации территорий других государств. Кроме того, спикера Госдумы возмутили массовые антироссийские беспорядки в Тбилиси.

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«Конечно, нельзя, чтобы так строились отношения со страной, которая кроме добра от России ничего не получила. Это нас возмутило», – подчеркнул Володин, его слова передает ФАН.

По словам председателя нижней палаты российского парламента, трудно понять негативное отношение, которое грузины проявляют по отношению к россиянам, поддерживающим грузинскую экономику.

«Разве можно так относиться к стране, которая тебе помогает, которая перечисляет средства, туристы которой приезжают? Наоборот, нужно о них заботиться, нужно создавать комфорт, условия для того, чтобы приехали вновь», — отметил спикер.

Наконец, Володин призвал грузин прекратить «заниматься русофобией».

Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики в свою очередь заявил в разговоре с НСН, что простые грузины хотят мира с Россией и россиянами.

«Народ Грузии проснулся и понял пагубность того, что творит команда Михаила Саакашвили. Видимо, его задача совсем разругаться с Россией. Надеюсь, что наши вековые отношения с Россией не уйдут в прошлое, начнется диалог, которой расставит все точки над i», — заявил Хомерики.

21 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против эскалации ситуации с массовыми протестами в Тбилиси, поскольку, по ее мнению, беспорядки лежат в сфере российских интересов.

«Россия — наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия», — подчеркнула Зурабишвили.

По словам грузинского президента, «раскол страны» и внутреннее противостояние якобы играют лишь «на руку России» и являются «самым опытным оружием» Москвы. Она утверждает, что те, кто поддерживает массовые беспорядки и протесты в Тбилиси, поддерживают и «российскую политику».

Кроме того, Саломе Зурабишвили резко осудила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, призывавшего протестующих и полицию не подчиняться требованиям властей.

«Абсолютно неприемлемо, чтобы из-за рубежа гражданин другой страны призывал полицию к неподчинению. И такой антиконституционный призыв транслируется общественным телевидением», — возмутилась политик.

20 июня на улицы Тбилиси вышли тысячи возмущенных грузин с флагами Грузии, Украины, Евросоюза и США. Причиной массовых протестов стало то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии, выступая на Межпарламентской ассамблее православия. Грузинская оппозиция возмутилась действиями российского парламентария и призвала граждан выходить на улицы. В столкновениях с полицией пострадали несколько сотен человек.

Однако вскоре Зурабишвили пришлось обозначить границы дозволенного — после того, как грузинский телеведущий Георгий Габуния в прямом эфире канала «Рустави 2» на протяжении нескольких минут подряд оскорблял президента России Владимира Путина и его умерших родителей.

Грузинский президент заявила, что оскорбления в адрес Путина идут вразрез со всеми грузинскими традициями и «служат только для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе».

В Госдуме вскоре после этого предложили Грузию наказать и ввести санкции — запретить импорт в РФ грузинского вина и минеральной воды «Боржоми». Однако президент России Владимир Путин «из уважения к грузинскому народу» отказался вводить санкции.

Саломе Зурабишвили вскоре оценила решение Путина. По словам политика, она «с осторожностью приветствует» слова Путина, предпочитая их «открытым угрозам». Зурабишвили считает, что будет первой, кто призовет к деэскалации конфликта.