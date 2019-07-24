Списал у англичан? Зеленский сливает три министерства

На Украине планируют объединить три министерства — спорта, молодежной и информационной политики.

Президент Владимир Зеленский уже поддержал эту идею, более того, новая структура должна появиться уже после формирования нового состава правительства,

пишет «Украинская правда».

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Ожидаемо инициатива вызвала критику со стороны нынешнего министра спорта Украины Игоря Жданова: «Моя просьба и рекомендация к новой власти — необходимо сохранить министерство молодежи и спорта и не допустить его сокращения».

По словам чиновника, функционирование минспорта как отдельного и самостоятельного органа исполнительной власти является важным для подготовки спортсменов.

Критически отнесся к идее Зелинского и украинский политолог и экономиста Александра Дудчак, сказав, что объединение не решает «глобальных проблем»: «Хорошо, допустим, объединят они министерство культуры с министерством спорта. И на что это повлияет? Это министерство, которое не влияет на решение глобальных задач».

В то же время нельзя исключать, что сама идея укрупнения министерств связана с решением простой задачи — у нового президента нет большой скамейки профессионалов, чтобы заполнить все вакансии в кабинете министров.

Кроме того, к части из них, — например, министерству информационной политики — часто возникали претензии, и его бюджет на 2019 год был значительно сокращен. Есть проблемы со структурой расходов и у украинского минкульта: бюджет ведомства был увеличен, но большую часть этих денег потратят на зарплаты, а не развитие культурных проектов.

Объединение министерств, функционал которых может исполняться единым центром, — уже достаточно обыденная практика ряда европейских стран. Вполне возможно, что советники Зеленского как раз опирались на этот, в общем-то, положительный опыт.

Так, например, в Великобритании за спорт и культуру отвечает министерство цифровизации, СМИ, культуры и спорта. Направление «цифровизация» было включено в обязанности ведомства в 1997 году при премьер-министре Тони Блэре.

Что же касается Франции, то здесь спорт курирует министерство спорта и молодежной политики, правда, это одна из немногих европейских стран, где существует и отдельное министерство культуры. При этом среди французских политиков немало тех, кто считает, что существование отдельного минкульта — атавизм.

В 2016 году упразднила министерство культуры Бразилия (тогда же укрупнились или закрылись еще восемь других министерств). Однако этот шаг, сделанный в целях бюджетной экономии, вызвал возмущение у бразильской культурной общественности и привел к протестам интеллигенции.

В России также периодически возникают дискуссии о необходимости ликвидации Министерства культуры как отдельного ведомства. Причем, что примечательно, об этом нередко говорят и сами представители культурной сферы.

Так, в марте 2019 года с подобным заявлением в Госдуме выступил известный музыкант Сергей Шнуров: «Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры. Я буду отстаивать такую позицию — всех разогнать, как матрос Железняк (революционер, участвовавший в силовом разгоне Учредительного собрания в 1918 году. — «Газета.Ru»)».

Наличие полноправного министерства культуры — редкость для европейских стран, однако эта практика сохраняется на постсоветском пространстве и ведет начало из времен СССР. Учитывая тот факт, что культура в Союзе полностью субсидировалась государством, это ведомство было одним из самых влиятельных.

При этом дискуссии о необходимости упразднения Минкульта велись и в советскую эпоху. Резкой противницей этой мысли была министр культуры СССР начала 1970-х годов Екатерина Фурцева. «В ЦК снова заговорили, что союзное министерство культуры не нужно. Достаточно республиканских, незачем дублировать аппарат. <…> Я сказала то же, что и всегда. Союзное министерство культуры необходимо. <…> Должен быть единый центр», — писала Фурцева в своих дневниках.

Что же касается министерств по информационной политике, то подобные органы в различных странах бывшего СССР — наследие советских министерств печати, которые отвечали за выпуск газетной и журнальной продукции. В настоящее время в России эту функцию выполняет федеральное агентство.

К слову, в РФ в 2015 году тогдашним открытым правительством рассматривалось сокращение числа министерств с 21 до 15, а также упразднение 11 федеральных агентств. Как считали авторы предложения, подобные меры могли бы принести экономию в 4,5 млрд руб.