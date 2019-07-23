Российско-корейская стычка в воздухе: Япония осудила всех

Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море. Ноты протеста были получены министерствами иностранных дел двух держав по дипломатическим каналам, передает РИА «Новости».

«Эта ситуация крайне прискорбна. Подобные действия иностранных военных над нашей территорией неприемлемы», — заявил генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.

Кроме того, политик потребовал от Сеула и Москвы впредь не нарушать воздушное пространство Японии. Как сообщает ФАН, истребители японских Сил самообороны были подняты в воздух.

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Помимо Японии, негативная реакция последовала в отношении России и от властей Южной Кореи. Советник-посланник посольства РФ в Сеуле Максим Волков был вызван в МИД страны.

Помощник замминистра иностранных дел Южной Кореи Юн Сун Гу заявил ему, что «вторжение» российского бомбардировщика в воздушное пространство Кореи «наносит урон дружеским и доверительным отношениям между двумя странами, а также противоречит нормам международного законодательства». Официальный Сеул потребовал, чтобы впредь подобные инциденты не повторялись.

Еще два названия спорных островов — Лианкур и Менелай. Фактически, это группа скал посреди Японского моря. После поражения Японии во Второй мировой войне архипелаг перешел под контроль Южной Кореи.

Однако Токио относит острова к своему городу Окиносима. Постоянного населения на островах нет, кроме полицейского участка, нескольких чиновников министерства морского хозяйства и рыболовства Южной Кореи.

Под власть Японии эти острова перешли в 1905 году — перед тем, как была аннексирована сама Корея. В Сан-Францисском мирном договоре 1945 года, когда Японская империя отказалась от колоний, острова Токто не упоминаются.

Доступ для туристов на острова запрещен «по экологическим соображениям». Летом 2018 года южнокорейские военные провели на островах Токто учения, отрабатывая оборону архипелага от Японии.

23 июля комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявил, что военный самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России дважды нарушил воздушное пространство страны над островами Токто. Истребители ВВС Южной Кореи были подняты на перехват и «сделали несколько предупредительных выстрелов».

Однако в Министерстве обороны РФ заявили, что «никакого «предупредительного огня» со стороны южнокорейских истребителей не было». В противном случае российские пилоты ответили бы на угрозу безопасности.

Кроме того, в Минобороны заявили, что российские стратегические ракетоносцы не нарушали воздушное пространство Южной Кореи.

«Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС России выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», — рассказали в военном ведомстве.

Однако при этом в районе островов Токто (Менелай) к российским бомбардировщикам подлетели два F-16, которые «непрофессионально пересекли курс» Ту-95МС. При этом маршрут российских Ту-95МС пролегал над Японским морем в соответствии с международными правилами, добавили в ведомстве.

Заслуженный военный летчик РФ, полковник Геннадий Бакулин в разговоре с НСН назвал ситуацию спорной.

«Могу сказать, что наши летчики, случись подобная ситуация над российскими территориями, действовали бы аналогично: есть соответствующие знаки, международная волна по радио. В крайнем случае открыли бы предупредительный огонь. Если самолеты продолжили движение, вынудили бы их совершить посадку. Сбивать бы ни в коем случае не стали», — заявил авиационный эксперт.

В апреле 2019 года южнокорейские истребители F-16 и японские F-15 уже поднимались на перехват российского противолодочного военного самолета Ил-38 над Японским морем. Незадолго до этого правительство Японии выразило протест в связи с учебными стрельбами российских военных в южной части Курильской гряды.

«Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах и противоречит нашей позиции в отношении этих островов», — говорится в ноте протеста, врученной российской стороне по дипломатическим каналам.

Россия при этом официально уведомила Токио об учебных стрельбах, которые проводились в районе российского острова Итуруп. Москва также неоднократно заявляла, что российский суверенитет над Курильскими островами, закрепленный на международном уровне, сомнению не подлежит.