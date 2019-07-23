Унизительное поражение: партия Порошенко выпала из тройки

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» набирает 8,13% голосов и теряет позиции на внеочередных выборах в Верховную раду. Политическая сила уступила третье место партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, за которую проголосовали 8,18% избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины, обработавшей уже 93% протоколов.

«Европейская солидарность» занимала третье место на выборах в Раду вплоть до обработки 90% электронных протоколов. Далее результат партии Порошенко сравнялся с политической силой Тимошенко. Однако после обработки 93% «Европейская солидарность» все же опустилась на четвертую строчку.

Подобные результаты свидетельствуют, что украинские избиратели отвернулись от Порошенко. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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«Результаты [«Европейской солидарности»] Петра Порошенко — это полный крах. Он получил намного меньше, чем на президентских выборах, и это еще одно доказательство того, что людям не нравится ни сам Порошенко, ни идеи, которые он озвучивает», — цитирует слова Чеснакова РИА «Новости».

По его мнению, на парламентских выборах, по сравнению с президентскими, избиратели больше внимания обращают на содержание программ и идеологические позиции, а не на качество кандидата.

21 июля состоялись выборы в Верховную раду. Они проходили по смешанной системе, то есть часть депутатов избирается по партийным спискам, а часть — в мажоритарных округах. Чтобы попасть в парламент, выдвинувшимся партиям необходимо набрать минимум 5% голосов.

Всего в украинский парламент, после обработки 93% протоколов, проходят пять партий: «Слуга народа» украинского лидера Владимира Зеленского набирает 43,13% голосов и вместе с «одномандатниками» получит, по предварительным данным, более 250 депутатских мандатов.

На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь», партия Медведчука-Бойко-Рабиновича получает 13,05% голосов. Соответственно, партия получит немногим более 40 мандатов.

Третье место занимает партия «Батькивщина» Тимошенко с 8,18% голосов. Ей предрекают около 25 депутатских кресел. Партия Порошенко «Европейская солидарность» получила поддержку 8,13% украинских избирателей, что приблизительно соответствует 24 мандатам.

Партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» набирает 5,85% и получит около 20 мандатов.

Последние данные свидетельствуют, что партия Зеленского «Слуга народа» может впервые в истории Украины самостоятельно сформировать кабинет министров, не создавая коалиции с другими политическими силами.

Несмотря на это, в «Слуге народа» пока не исключают возможность создания коалиции. По словам представителя партии Галины Янченко, политическая сила Зеленского не собирается отказываться от переговоров по созданию коалиции.

«С одной стороны, мы действительно имеем большинство, которым можно принимать решение. С другой стороны, мы заинтересованы в том, чтобы и в дальнейшем консолидировать общество, и чтобы фактически те решения, которые будут приниматься Верховной радой, представляли как можно большее количество украинских избирателей. Поэтому мы не отказываемся от переговоров, не отказываемся от коалиции, и это тоже один из возможных сценариев», — заявила Янченко.

Она также добавила, что «Слуга народа» продолжает работать над коалиционным соглашением.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что готов рассматривать союз с «Голосом», чтобы создать конституционное большинство в Раде.

«Я хочу, чтобы были только новые лица. Ни с кем из старой власти мы не видим коалиции», — сказал Зеленский. Он также поблагодарил всех украинцев за поддержку и участие в выборах.

В то же время глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическая сила готова обсуждать создание коалиции с теми партиями, которые близки ей по идеологии и морально-этическим ценностям.

«Черновик коалиционного соглашения пишется, определенные вещи уже подготовлены. Дальше мы будем смотреть, самостоятельно ли формировать большинство, или с кем-то обсуждать», — подчеркнул Разумков.