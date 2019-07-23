Утонул в крови: как пал режим «черных полковников»

Ставший одним из символов диктатур времен «холодной войны» режим «черных полковников» получил свое название из-за черных мундиров военных, захвативших власть в Греции в 1967 году.

Переворот произошел на волне недовольства властью многих граждан, а также гражданского противостояния между левыми силами и представителями греческой элиты, большинство из которых были членами правительства в изгнании, которое вернулось в страну после падения нацистов.

События, за которыми последовало правление «черных полковников», произошли в конце апреля 1967 года, за несколько дней до общенациональных выборов — путчисты вывели на улицы города танки и с помощью своих людей в армейских частях арестовали верных конституции военных.

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Лидером «полковников» был военный герой Георгиос Попадопулос, который после переворота стал премьер-министром Греции. Глава хунты отличался крайне жестким отношением к коммунистам и левым движениям, которые имели большую популярность в стране в то время.

Во время путча были арестованы более 10 тыс. человек, многих из них расстреляли. Ключевым в победе Попадопулоса стало то, что, несмотря на призыв законных властей, король Константин Второй признал хунту. Правда, роль короля была противоречивой — впоследствии он заявлял, что признал путч тактически, чтобы после выступить против него. В конечном итоге он пожалел о своем решении, поскольку своими действиями разочаровал даже убежденных монархистов.

В декабре того же года монарх решился на ответный переворот против хунты, однако его план провалился и верные ему военные были арестованы. После поражения Константин Второй отправился в изгнание в Рим.

В Советском Союзе переворот был осужден, а газеты писали о жестоких репрессиях путчистов в отношении левых и других инакомыслящих.

Одной из самых известных жертв режима «черных полковников» стал греческий композитор левых взглядов Микис Теодоракис. Его музыка была запрещена, а сам он был арестован и провел несколько месяцев в тюрьме, но и после освобождения был вновь арестован и отправлен в лагерь. В защиту музыканта выступали мировые деятели искусства, в том числе Дмитрий Шостакович.

США закрыли глаза на военный переворот, так как в условиях «холодной войны» Греция была одним из важных форпостов НАТО в противостоянии СССР.

«Греческие милитаристы активно включились в раздуваемую Вашингтоном и Бонном кампанию безрассудной военной истерии. Фашистская правящая верхушка лезет из кожи вон, чтобы выслужиться перед своими хозяевами», — писал в 1970 году журнал «Советский воин» о положении в Греции.

Но, несмотря на поддержку Вашингтона, хунта в то время начала испытывать как внешнее, так и внутреннее давление. Осенью 1973 года против режима выступил Политехнический институт. У его здания собрались тысячи студентов, которые были разогнаны полицией и военными. От рук военных погибли более 20 человек.

Однако, как отмечал обозреватель «Газеты.Ru» Дмитрий Петров, «протесты проходили все чаще и шире»: «В них включались рядовые граждане, учителя, профессура — не помогали ни увольнения, ни открытие новых школ, ни рост зарплат. Очнулись деморализованные репрессиями политические элиты и спящие в подполье политики. Силовики пытались вести с ними переговоры. Но их уже не слушали. Против силовиков объединились почти все политические кланы и силы».

Многочисленные акции протеста заставили Попадопулоса пойти на частичную либерализацию режима, что стоило власти ему самому. Сменивший его в руководстве Греции Димитриос Иоаннидис был известен как сторонник более жесткой линии.

Чтобы поднять свой авторитет среди военных, он решился на поддержку радикальных группировок на Кипре, которые совершили переворот и свергли президента архиепископа Макариоса. Радикалы выкрикивали антитурецкие лозунги и угрожали туркам-киприотам расправой. В ответ на это Турция, как и Греция, член НАТО, ввела на остров свои войска, что грозило серьезным боевым столкновением.

Против Иоаннидиса выступил его ставленник, президент Греции генерал Федон Гизикис: объединившись с частью противников Ионнидиса, он убедил жившего в эмиграции Константиноса Караманлиса вернуться в страну и сформировать первое демократическое правительство.

Несмотря на негативное отношение многих в сегодняшней Греции к временам правления военной хунты, есть и те, кто поднимает ее идеи на щит.

Одна из них — ультраправая партия «Золотая заря». Основатель этого политического движения Николаос Махалолиакос не скрывал, что вдохновлялся идеями «черных полковников», с частью которых он даже, по его словам, встречался в тюрьме, когда был осужден в 1970-е годы.

Политик в настоящее время вновь находится в заключении — в связи с возможной причастностью к убийству одного из противников партии. Расследование сказалось на популярности партии: на последних выборах она потеряла свои парламентские места.

Однако сторонников греческого национализма немало и в рядах победившей на выборах партии «Новая Демократия».

Один из них, Макис Воридис, был членом Национально политического союза партии, основанной лидером хунты Попадопулосом. В новом правительстве он получил пост главы министерства сельского хозяйства. Еще один — Адонис Георгадис — в одном из интервью заявил, что во время восстания в Политехе против хунты жертв среди студентов не было, что вызвало шквал негодования.

По иронии судьбы, именно 23 июля 2019 года, в годовщину свержения правления «черных полковников», новый греческий парламент планирует рассмотреть вопрос о доверии действующему греческому правительству, которое возглавляет Кириакос Мицотакис, хотя кабинет был сформирован совсем недавно — досрочные парламентские выборы здесь прошли в начале июля, после чего левопопулистская партия «СИРИЗА» потеряла большинство в греческом парламенте.