Луценко нашелся: где пропадал генпрокурор Украины?

В Генпрокуратуре Украины сообщили, что глава ведомства Юрий Луценко отправился в отпуск, передает РИА «Новости».

«Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске», — написала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в фейсбуке, прокомментировав таким образом сообщение бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.

«А вот наши враги исчезнут, как роса на солнце», — добавила она.

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Ранее юрист Портнов сообщил о том, что украинский генпрокурор «куда-то исчез». «Друзья, информирую, что генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет [первый заместитель генпрокурора Дмитрий] Сторожук», — написал он в фейсбуке.

Глава Украины Владимир Зеленский неоднократно требовал от депутатов Верховной рады отставки Луценко, однако до парламентских выборов, которые прошли 21 июля, этот вопрос не решился. В то же время президент пообещал, что Луценко будет освобожден от должности новым составом Рады. В частности, об этом сообщала «Украинская правда».

Как передает издание, украинский лидер заявил, что новое правительство, а также генпрокурор должны будут выполнить все обещания, которые они давали в ходе своей избирательной кампании. Когда президента страны попросили назвать имя нового главы ведомства, он иронично ответил: «Точно не на «Лу-» начинается, не на «-ко» заканчивается».

В то же время, судя по предварительным результатам, партии Владимира Зеленского «Слуга народа» удастся занять 247 мест в парламенте, сформировав в Раде однопартийное большинство.

В начале июля Зеленский в очередной раз обратился к депутатам с требованием отправить в отставку генпрокурора Юрия Луценко. Кроме того, он просил немедленно рассмотреть этот вопрос, сообщили в пресс-службе президента Украины со ссылкой на его письмо в Верховную раду от 1 июля. В своем обращении глава государства ссылается на соответствующие положения конституции страны.

По украинскому законодательству президент не может самостоятельно назначать или увольнять членов правительства, однако имеет право предоставить парламентариям кандидатов на должности, которые входят в так называемую «президентскую квоту». Пост генпрокурора страны является одним из списка.

Июльская попытка Зеленского уволить Юрия Луценко не была первой. До этого он обращался в парламент в начале июня. По словам руководителя офиса президента Руслана Рябошапки, решение главы государства связано с «юридической позицией».

Так, он отметил, что этот высокопоставленный пост может занимать только «человек, который имеет юридическое образование». Кроме того, у главы ведомства должен быть «соответствующий опыт в сфере права», так как он осуществляет процессуальные функции.

Как отмечает ТАСС, Луценко по образованию является инженером, из-за чего в мае прошлого года на Украине разразился скандал. Тогда парламентарии потребовали проверить законность назначения Луценко генпрокурором.

Луценко в ответ на такую позицию президента Украины ответил, что он четыре года проработал в МВД и пять лет был депутатом. Пятилетний стаж работы в законодательном или правоохранительном органе, по его словам, приравнивается к юридическому образованию, которое необходимо для того, чтобы занимать должность генпрокурора Украины.

В июне комитет Верховной рады не нашел достаточно оснований для удовлетворения требования президента страны. «Генпрокурор увольняется с должности с согласия Верховной рады в связи с подачей заявления об увольнении, которое он не подал. Во-вторых, на основании представления квалификационной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия», — отметил глава комитета, народный депутат Андрей Кожемякин, добавив, что выводов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров нет.

Ранее и сам Луценко говорил о том, что его могут отправить в отставку только сами депутаты, в то время как президент не имеет такого права. «Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной рады», — заявил украинский генпрокурор в комментарии изданию The Babel.