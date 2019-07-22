Ловушка и могила: куда угодил «Слуга народа» после выборов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и его кабинет министров подготовили ловушку для президента Владимира Зеленского и его команды. Об этом заявил бывший министр жилищно-коммунального хозяйства и экс-депутат Верховной рады Александр Попов, передает телеканал NewsOne.

«Политика, которую проводит сегодняшнее правительство, антинародная. Это не в интересах нашей страны, и подтверждением тому я бы хотел привести как итог полугодия огромное невыполнение бюджета. По оценкам некоторых специалистов, это около 100 млрд», — заявил политик.

Попов добавил, что разбираться с намеренно созданными для Украины проблемами придется новым властям. Таким образом, Зеленского «подставили» и оставили со страной, по уши сидящей в долгах.

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Кроме того, экс-министр заявил, что правительство Гройсмана и Национальный банк выпустили облигации государственного займа на сумму в 232 млрд гривен.

«Это, на минуточку, $9 млрд, которые через четыре-шесть месяцев нужно вернуть, как раз осенью, и которых даже больше, чем определил бюджет», — добавил Попов.

По его словам, команда Зеленского не слушает «патриотически настроенных специалистов», которые хотят помочь вытащить Украину из кризиса. Серьезных экономистов в команде президента бывший министр «не видит», равно как и серьезной экономической политики.

Из-за этого украинцы останутся осенью без энергоносителей, социальных гарантий и зарплат, добавил Попов.

Одновременно с этим бывший сотрудник МИД Украины Олег Волошин заявил, что «могилой» для партии «Слуга народа» станет сотрудничество с Международным валютным фондом.

В частности, замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, которая может стать премьер-министром, лоббирует «кабальные аппетиты» МВФ, заявил экс-дипломат.

По его словам, украинцы отвернутся от Зеленского, если он продолжит сотрудничество с кредитной организацией.

«Я вас предупреждаю: если у вас премьер-министром будет Рожкова, то мы как оппозиция этими тремя буквами «МВФ» вас просто уничтожим», — подчеркнул Волошин.

Тем не менее, Владимир Зеленский, скорее всего, продолжит сотрудничать с МВФ. Об этом в разговоре с ФАН заявил политолог Владимир Корнилов.

«Мало того, и самих представителей МВФ он [Зеленский] в этом заверил уже не раз. Ходят даже слухи, что Зеленский хочет назначить премьером представителя Украины в МВФ — с тем, чтобы тому было легче вести переговоры с данной структурой. Собственно, нет особого отличия этой власти от предыдущей в подходах к решению финансовых проблем Украины», — отметил Владимир Корнилов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидат на пост премьер-министра страны должен отвечать ряду требований. Во-первых, это должен быть экономист, а во-вторых — человек, не имеющий «послужного списка» в политике и не занимавший должностей премьера, спикера Верховной рады и так далее.

В конце октября 2018 года депутат Верховной рады и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что экономика Украины находится в катастрофической ситуации. По его словам, на конец августа внешний долг Украины составлял $47,5 млрд, а совокупный долг страны достиг $75 млрд.

Поэтому несколько поколений украинцев, отметил Рабинович, будут вынуждены трудиться только на благо МВФ.

«Мы с вами, наши дети и внуки заложены в эти бюджеты и мы должны пахать и пахать на эти эмвээфы, на эти сто человек, у которых зарплаты растут какими-то космическими темпами», — убежден Рабинович. Он добавил, что основная статья расходов украинского бюджета — это обслуживание долгов. Парламентарий предлагал весьма радикальные «решения проблемы» — он оценил суммарные долговые обязательства Украины в $117 млрд. Политик выразил также убеждение, что в этой ситуации украинская экономика обречена на крах. Объявить на Украине дефолт, по его мнению, — единственный способ спасти страну от катастрофы и исчезновения с лица земли.