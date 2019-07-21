«Это не последние досрочные выборы»: какие партии прошли в Раду

Результаты всех украинских экзит-полов свидетельствуют, что в Верховную раду проходят пять партий. Как сообщает РИА «Новости», большинство мест по партийным спискам получает партия «Слуга народа».

В поддержку партии президента Владимира Зеленского проголосовали, по разным данным, от 42,7% до 44,4% избирателей.

На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь», известная стремлением к диалогу с Россией. Партия Юрия Бойко набирает от 11,5% до 12,5% голосов.

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Третье место — за партией экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Ее поддержали около 8,7% избирателей.

Четвертое и пятое места заняли «Батькивщина» бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и «Голос» рок-музыканта Святослава Вакарчука. В их поддержку проголосовали от 7,7% до 8,5% и около 6,3% украинцев соответственно.

Экзит-полы публикуют телеканалы «112 Украина» и ТСН, а также Киевский международный институт социологии. Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива провел совместный соцопрос вместе с Украинским центром экономических и политических исследований имени Разумкова.

Таким образом, партия «Слуга народа» может претендовать на 126 мест, распределяемых по пропорциональному списку. Кроме того, украинские источники пишут, что партия Зеленского может претендовать как минимум на 50 депутатов, прошедших по одномандатным округам из 199.

Президент Украины Владимир Зеленский после завершения голосования в 20:00 по киевскому времени обратился к избирателям, поблагодарив их за поддержку «Слуги народа».

«Это не просто большое доверие, это большая ответственность для меня лично, для нашей команды. <...> Мы благодарны народу Украины за поддержку. Спасибо вам», — заявил украинский лидер.

Бывший украинский лидер Петр Порошенко также обратился к избирателям. Он заявил, что его партия «Европейская солидарность» приложит все усилия, чтобы оправдать возложенное доверие. Он также посетовал, что проевропейские партии решили не объединяться перед выборами, и поэтому не преодолели пятипроцентный барьер.

«Жаль. Потому что они распылили от 10% до 15% голосов. Голосов, которые сейчас перераспределяться в пользу других партий, в том числе и пророссийских», — заявил Порошенко, подразумевая «Оппозиционную платформу — За жизнь».

По данным ЦИК со 136 избирательных округов из 199, явка на выборы составила почти половину от тех, кто имеет избирательное право. На 20.00 явка составила 49,63%.

При этом ЦИК Украины не зафиксировал нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов в Верховную раду. Об этом заявил заместитель главы комиссии Олег Конопольский на брифинге. Одновременно с этим глава координационного штаба министерства внутренних дел Украины Иван Стойко рассказал, что ведомство возбудило 10 уголовных дел в связи с нарушениями на выборах в Верховную раду. Позже МВД страны предоставило информацию о 1000 обращениях в связи нарушением избирательного процесса.

Как сообщает ФАН, политолог Максим Жаров считает, что вряд ли сегодняшние досрочные выборы в Раду станут последними за время президентского срока Владимира Зеленского.

«Вполне вероятно оспаривание мейнстримными партиями результата, полученного «Оппозиционной платформой — За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко, в суде. Это <...> приведет к дальнейшей маргинализации «пророссийски настроенных» сил на Украине. В целом, можно сказать, что

выборы на Украине проходят с массой нарушений, поэтому легитимность новой Рады будет сомнительна», — убежден эксперт.

Выборы в Верховную раду Украины прошли 21 июля. В день своей инаугурации, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента. Эти выборы стали первыми для партии «Слуга народа», поскольку официальная регистрация организации состоялась лишь в 2017 году.

Впоследствии Конституционный суд Украины в ходе пленарного заседания признал законным указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. За такое решение отдали голос 11 судей, пятеро проголосовали против.

Незадолго до этого Зеленский заявил, что его решение о роспуске Верховной рады было верным. При этом глава государства ехидно «поблагодарил» парламентариев за работу.