Нашли нового врага: в Полтаве осквернили памятник генералу

В украинской Полтаве неизвестные осквернили памятник Герою Советского Союза, генералу армии Николаю Ватутину, передает ФАН со ссылкой на пресс-службу главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

«В ночь на 21 июля в Полтаве неизвестные изрисовали памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину», — цитирует агентство заявление ведомства.

Правоохранители расценили поступок вандалов как хулиганство. Отмечается, что злоумышленники закрасили красной краской на памятнике инициалы Ватутина и написали слово «враг». Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают личности нарушителей.

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Во время Великой Отечественной войны генерал армии Николай Ватутин участвовал во многих военных операциях, в том числе в Сталинградской и Курской битвах, в форсировании Днепра. Кроме того, 1-й Украинский фронт под его командованием успешно провел киевскую наступательную операцию, в результате которой 6 ноября 1943 года столицу Украины удалось освободить от немецко-фашистских захватчиков.

Герой Советского Союза Ватутин погиб 29 февраля 1944 года, после того, как боевики Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (ее деятельность запрещена в РФ) из засады обстреляли его машину. Захоронен Ватутин в Киеве в Мариинском парке. На памятнике военачальнику написано: «Генералу Ватутину от украинского народа».

Памятник Ватутину и ранее подвергался в различных районах страны нападкам со стороны вандалов. Так, в апреле этого года националисты из общественной организации «Сокол» сбросили бюст генерала армии, передает украинское издание «Корреспондент». По информации СМИ, инцидент произошел в селе Новые Боровичи Черниговской области.

Меньше, чем за месяц до этого, члены той же организации разбили бюст Ватутину в селе Феськовка Черниговской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на запись «Сокола» в фейсбуке.

«В ночь на 27 марта черниговские националисты из организации «Сокол» разбили молотами бюст и табличку российскому генералу Николаю Ватутину. На постамент «соколцы» прилепили официальный внутренний документ с печатью, в котором приняли ответственность за [случившееся]... а также требование к власти как можно быстрее вывезти... [бюст Ватутину] из центра населенного пункта», — цитирует агентство запись сообщества.

Оскверняют память не только Николая Ватутина. Так, в начале июня украинские националисты снесли бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, передает ТАСС. Произошло это, по сообщению издания, одновременно с пикетом съезда партии «Доверяй делам».

По данным РИА «Новости», в сносе бюста приняли участие представители «Национального корпуса» (организация создана на базе нацбатальона «Азов», в отношении которого в России возбуждено уголовное дело) и «Правого сектора» (организация запрещена в России).

Телеканал «UA.Харьков» транслировал все происходящее в фейсбуке. На опубликованных кадрах видно, как радикалы пристегивают к бюсту советского маршала трос и сваливают его с пьедестала. На этом националисты не остановились. Они испортили свергнутый бюст ударами молотка и топора, затем принялись отбивать буквы с монумента, на месте бюста установили украинский флаг, а на спине маршала написали «палач».

«Правоохранители были рядом, в какой-то момент они даже пытались разогнать активистов, распылить газ, но это произошло за какие-то несколько секунд», — сообщал с места событий корреспондент телеканала «112 Украина».

Сами радикалы заявляли, что не совершали ничего противозаконного. Свой поступок они объяснили законом о декоммунизации, который действует на территории страны с мая 2015 года. Согласно документу, запрещается различная пропаганда советской символики.

Снос памятника прокомментировали и в России. Так, по мнению официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, после инцидента киевским властям следует задуматься над тем, где поставить запятую «в предложении «Осудить нельзя промолчать», так как «снос памятника Жукову в Харькове — серьезный вызов для новой власти».

В ответ на это в штабе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что лидер страны считает реакцию Москвы «очередным вмешательством во внутренние дела суверенного государства и предостерегает российскую сторону от повторения подобных шагов». Сам же снос памятника маршалу Жукову там назвали последствием непродуманной гуманитарной политики украинских властей последних лет.

Между тем 11 июля сообщалось, что бюст был восстановлен, однако на постаменте оставались видны следы от краски, которой радикалы испачкали памятник.