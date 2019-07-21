«Ужас какой!» Скабееву возмутили слова Зеленского о Донбассе

Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева возмутилась высказыванием украинского лидера Владимира Зеленского о прошедшем накануне установления бессрочного перемирия обстрела Первомайска, который расположен на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

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Как передает РИА «Новости», Зеленский, комментируя введения очередного режима прекращения огня, назвал смерть человека «проблемой». «Выстрелов не было, но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины», — цитирует агентство главу государства.

Такая формулировка не устроила телеведущую. »<…> Одна проблема. Ужас какой!» – написала она в своем телеграм-канале.

В свою очередь журналист Александр Коц в комментарии к записи выразил мнение, что Зеленский назвал «проблемой» подорвавшихся на мине солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), не вспомнив про погибшую женщину. Скабеева согласилась, что «именно это и ужасает».

Днем ранее за несколько часов до начала бессрочного перемирия между самопровозглашенными республиками и украинской стороной, бойцы ВСУ начали обстрел жилых районов Первомайска. При этом погибла женщина и семь человек пострадали, в том числе ребенок, передает РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру ЛНР.

«Раненая девочка в возрасте 3,5 лет доставлена в реанимационное отделение Стахановской больницы с ранением головы», — уточнили в ведомстве, добавив, что город частично обесточен.

Обстрел начался, как сообщили в Генпрокуратуре, в 19.00 мск. Кроме того, по некоторым данным, загорелись несколько домов. В то же время начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что обстрел жилого массива города велся 54-й бригадой ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, передает РИА «Новости».

Ранее контактная группа по Донбассу во время переговоров в Минске согласовала новое перемирие, которое началось в регионе с полночи 21 июля. При этом впервые было решено сопровождать режим прекращения огня документами о прекращении огня, запрете диверсионной деятельности, размещении вооружения в населенных пунктах и вблизи от них, а также запрете на открытие любого вида огня, передает российское агентство.

Между тем приказы о прекращении огня в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) были опубликованы еще 20 июля.

«Мы выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и ранее, к соблюдению режима прекращения огня», — сказал исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. При этом информация из документов была доведена, по словам представителей ДНР и ЛНР, до каждого военного.

Тем временем украинские силовики не стали соблюдать режим перемирия и открыли огонь по территории ДНР спустя несколько часов после его вступления в силу, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Впервые с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия, спустя 12 часов 53 минуты, зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Лебединское — Новая Таврия», — сказал представитель ДНР, отметив, что атака велась с применением стрелкового оружия.

Однако в ЛНР подобных нарушений со стороны украинских военнослужащих по состоянию на час дня воскресенья, 21 июля зафиксировано не было.

«С полуночи текущих суток обстрелов по позициям Народной милиции ЛНР не зафиксировано», — заявили ополченцы.

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, нарушение перемирия говорит о том, что силовики не уважают достигнутые договоренности.

«Это демонстрация того, что они не намерены выполнять решения высшего руководства Украины. Если власти не будут пресекать подобные нарушения перемирия, это демонстрация того, что это делается при их попустительстве, подстрекательстве», — сказал сенатор RT.

Парламентарий напомнил о том, что Владимир Зеленский неоднократно отмечал необходимость мирного урегулирования конфликта при помощи работы контактной группы. Цеков выразил надежду, что украинский лидер выполнит свои обязательства.

О том, что ВСУ не хотят соблюдать режим прекращения огня, говорил ранее начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. По его мнению, это демонстрировали «продолжающиеся обстрелы». «Ярким тому подтверждением является усиление обстрелов украинскими террористами мирных поселков, в результате чего 18 июля погибла женщина», — сказал он.

Однако в то же время, Безсонов надеется, что украинская сторона сделает все для соблюдения режима перемирия и выполнения своих обязательств. При этом начальник пресс-службы отметил, что в ДНР «придерживаются курса мирного урегулирования и готовы к соблюдению обязательств по прекращению огня».