«Экономист без прошлого»: какой спикер Рады нужен Зеленскому

Пост премьер-министра Украины должен занять экономист, у которого нет прошлого в политике. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам на избирательном участке в ходе голосования в Верховную раду, сообщает «Интерфакс».

«Я вижу такого человека. Честно вам скажу — провожу уже консультации, разговариваю с некоторыми людьми», — сообщил украинский лидер.

По его словам, новый премьер должен быть человеком, который ранее не занимал ни пост главы правительства, ни пост спикера Рады, ни возглавлял какую-либо фракцию в парламенте.

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Зеленский подчеркнул, что многие политики, принимающие участие в выборах в Верховную раду, могут разочароваться, поскольку прочат позицию главы правительства себе. Партия «Слуга народа» не будет создавать коалицию со «старыми лицами» украинской политики, добавил президент страны.

«Но мы не знаем, какие именно партии пройдут в парламент. Поэтому будем решать после результатов», — подытожил Зеленский, передает НСН.

С 14 апреля 2016 года — должность премьер-министра Украины занимает Владимир Гройсман. Находясь на посту главы правительства, он входил в партию «Блок Петра Порошенко». Его неоднократно обвиняли в коррупции и превышении служебных полномочий. Гройсман известен как агрессивный критик России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Накануне, по издание РБК сообщило, что партия «Слуга народа»

определилась с кандидатурой на пост спикера парламента. Им должен стать глава партии Дмитрий Разумков, отвечавший за всю предвыборную кампанию Зеленского.

Политтехнолог Разумков известен как «лидер команды Зеленского». В 2006-2010 годах он состоял в «Партии регионов».

В воскресенье, 21 июля, на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду. Участки для голосования работают с 8 утра до 8 часов вечера. В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Политолог Владимир Корнилов в разговоре с ФАН заявил, что прогнозы относительно итогов выборов можно делать лишь на основании соцопросов.

«При этом в мажоритарных округах вообще невозможно определить ничего, поскольку достоверных опросов по ним нет. Так что там уж точно возможны сюрпризы.

Ясно, что «Слуга народа» будет иметь мощную фракцию. Вопрос лишь в том, получит она однопартийное большинство или нет», — убежден эксперт.

Если «Слуга народа» победит на выборах и получит парламентское большинство, то общий портрет украинской политической жизни существенно изменится.

Неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о люстрации высших украинских чиновников и депутатов. Люстрация должна коснуться всех высокопоставленных лиц Украины, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года, когда в стране произошел госпереворот, и до 19 мая 2019 года — инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

«Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу? Для чего министры рассказывают, что украинцы очень много едят, которые строят дороги только в собственном фейсбуке и рожают детей в Америке, которые угробили здоровье нации?» – обратился к украинцам президент страны.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В завершение своей первой речи президент Зеленский объявил о роспуске Верховной рады VIII созыва. Он также потребовал отменить закон о депутатской неприкосновенности и принять закон «о незаконном обогащении».

Спустя три недели Зеленский заявил, что его решение о роспуске Рады было верным. При этом глава государства иронически поблагодарил парламентариев «за работу». По его мнению, решение Рады оставить мажоритарную систему и «старых министров и силовиков на должностях» позволяет ускользнуть от ответственности за незаконное обогащение.

«Спасибо, что своей плодотворной работой доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было верным», — заявил украинский президент.