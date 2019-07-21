«Горжусь дружбой с Россией»: Асад ответил на телеграмму Путина

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Сирии Башару Асаду в связи с 75-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами. Сирийский лидер также поздравил президента РФ, передает «Российская газета».

«Российская сторона продолжит оказывать правительству и народу [Сирии] содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления», — подчеркнул Владимир Путин.

Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля. Президент России заявил, что вместе две страны окончательно разгромят силы террористов на сирийской земле.

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Кроме того, Путин отметил, что развитие российско-сирийских отношений «находится в русле упрочения мира и стабильности», отвечая интересам обеих держав.

В ответной телеграмме Башар Асад заявил, что Сирия ценит российскую поддержку на международной арене.

«Россия на протяжении истории доказывала, что она является великим государством, уважает международное право, не вмешивается во внутренние дела государств, уважает волю народов», — сообщается в телеграмме сирийского президента.

Он также подчеркнул, что Москва стоит на страже стабильности и безопасности «во всех уголках мира». Асад гордится исторической дружбой между двумя странами, отмечается также в телеграмме. Двусторонние отношения РФ и САР будут развивать и в будущем – в самых разных сферах.

Министры иностранных дел России и Сирии также обменялись поздравительными телеграммами в связи с памятной датой.

Сергей Лавров и Валид Муаллем указали на традиционно дружественный характер отношений Москвы и Дамаска, которые в последние годы вышли на новый уровень сотрудничества, в том числе в контексте решающего вклада России в борьбу с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике, передает ФАН.

Гражданская война в Сирии началась еще в 2011 году, основной конфликт вспыхнул между правительством президента Башара Асада и вооруженными группами, которые страны коалиции во главе с США называют умеренной оппозицией. Кроме того, в Сирии развернули свою кровавую активность террористы «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в России), убившие тысячи мирных жителей и военных.

В 2014 году без согласия Дамаска и одобрения со стороны ООН началась военная интервенция в Сирию со стороны США и их союзников. Американские войска проводят в регионе свою операцию против ИГ и поддерживают «умеренных», требуя сменить в Сирии власть.

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года по приглашению законного президента страны Башара Асада. Эта операция стала первой с момента распада СССР, когда российские военные приняли участие в боевых действиях за пределами бывшего Советского Союза.

Вступление России в конфликт позволило радикально изменить ход и характер военных действий. Без российской поддержки сирийские военные явно проигрывали силам боевиков и интервентов. Кроме того, Москва начала оказывать Дамаску активную поддержку на международной арене — в частности, в Организации объединенных наций (ООН), вступив в дипломатическую конфронтацию с США и другими странами Запада, поддерживающими «демократическую оппозицию».

Наконец, экспедиционная кампания российской армии в Сирии были активно использованы как полигон для испытания новых боевых платформ и систем вооружений.

В 2017 году президент России Владимир Путин прилетел на авиабазу Хмеймим и объявил перед военнослужащими Вооруженных сил России о разгроме ИГ и начале вывода российских подразделений.

Тем не менее, боевики различных террористических группировок по-прежнему продолжают нападать на российских военных, расквартированных в Хмеймиме. Очередное нападение произошло в конце июня, передает НСН. Известно, что двa беспилотникa предприняли попытки приблизиться к российской бaзе, однaко были обнaружены и уничтожены. Пострaдaвших нет, aвиaбaзa продолжила работать в штaтном режиме.