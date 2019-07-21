Биты и пьяный глава комиссии: на Украине стартовали выборы

На внеочередных парламентских выборах на Украине представители партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок» проводили незаконную агитацию, сообщили наблюдатели Комитета избирателей.

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Например, в Николаеве накануне выборов были расклеены агитационные листовки, «выполненные в стилистике политической партии «Слуга народа», на которых изображен избирательный бюллетень с двумя фамилиями кандидатов, одна из которых зачеркнута.

Были зафиксированы и нарушения в работе отдельных избирательных комиссий «на местах» — в Винницкой области участок №11 начал голосование с опозданием на полчаса, поскольку члены комиссии утром пересчитывали имеющиеся бюллетени. В Кировоградской области один из участков открылся с опозданием на 15 минут.

Всего 27 участковых избирательных комиссий начали свою работу с опозданием, из них пять — в Киеве, рассказала глава ЦИК Татьяна Слипачук. Основные причины задержек — испорченные избирательные бюллетени или протоколы УИК.

На одном из округов города Днепр (бывший Днепропетровск) члены избирательной комиссии испортили более 2 тысяч бюллетеней. Члены УИК неверно поставили штамп «Выбыл» напротив фамилии одного из кандидатов в нардепы. В ЦИК приняли решение, что отправят на участок дополнительные бюллетени.

В Житомире возле одного из избирательных участков правоохранители заметили подозрительный автомобиль, в котором находилось несколько молодых парней. Об этом сообщил начальник полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Правоохранители решили проверить машину. В итоге

они обнаружили пистолет, который был похож на пневматический, биты, нож, а также слезоточивый баллончик,

все пассажиры и водитель были доставлены в полицию.

На одном из участков в Днепровском районе Киева глава участковой избирательной комиссии явился на заседание пьяным. Полиция составила на него административный протокол: алкотестер показал результат в 2,33 промилле.

К полудню явка на выборах составила 18,63%, ЦИК напечатала 31 миллион бюллетеней на 199 округов. Самая высокая явка зафиксирована в Луганской и Кировоградской областях. Менее всего же электората пока идет на участки в Закарпатской области.

Президент Украины Владимир Зеленский также проголосовал на выборах. Глава государства пришел на участок в Киеве вместе с женой Еленой. Президент отметил, что ожидает честных и справедливых результатов выборов.

Окружившие Зеленского телохранители не давали другим посетителям подойти к главе государства. Однако сотрудницы УИК, принимавшие документы, сделали селфи с главой государства.

После голосования Зеленский рассказал журналистам, что не скажет за кого голосовал, поскольку ему выписали уже достаточно штрафов за раскрытие своего бюллетеня на выборах главы государства.

А председатель Верховной рады Андрей Парубий вообще приехал голосовать без паспорта.

Глава парламента появился на избирательном участке в Доме офицеров в центре украинской столицы. Вскоре помощники спикера привезли ему паспорт и голосование состоялось.

Не преминул воспользоваться моментом на выборах и сделать очередное антироссийское заявление предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Политик, заявил что поддержал партийную команду, которая способна остановить «российский реванш».

Он отметил, что члены этой политической силы способны двигать страну в Европейский союз и НАТО. Порошенко назвал партию, за которую проголосовал, «уникальной».

Днем ранее сообщалось, что Зеленский окончательно убедился в бесполезности диалога с Радой до ее переизбрания. Последней каплей стал отказ Парубия созывать депутатов на внеочередное заседание – что поручал сделать президент.

Зеленский планировал рассмотреть три важных вопроса: о деятельности антикоррупционного суда, незаконном обогащении и проблемах граждан, не успевших растаможить автомобили на еврономерах в установленный срок, передает ФАН.

В Национальной полиции Украины сообщили почти о 280 заявлениях и сообщениях, которые поступили в день тишины — накануне выборов, передает НСН.

«Больше всего сообщений поступило в Одесской, Донецкой и Запорожской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией — 226 фактов, и подкупом избирателей — пять фактов», — сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.