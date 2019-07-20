«Фатальная ошибка»: в чем Германия провинилась перед Киевом

Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.

«Решение было ужасным. К сожалению, за это проголосовали и восемь немецких депутатов, в особенности обратил на себя внимание руководитель делегации Андреас Ник из ХДС [Христианско-демократический союз]», — сказал украинский представитель.

«Кто бы ни был за это ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что здесь была фатальная ошибка. Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии», — продолжил Мельник. Он отметил, что среди украинцев бытует мнение, что Германия когда-нибудь вернется к «реальной политике».

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«И за нашими спинами, жертвуя интересами Украины, договорится с Россией», — отметил посол.

Андрей Мельник уверен, что телефонный звонок главы украинского государства Владимира Зеленского его российскому коллеге Владимиру Путину был «сигналом» для Берлина и Парижа «о необходимости активнее работать над поиском решения в Донбассе» и поддерживать Киев. По словам украинского дипломата, во время диалога глав двух стран «речь, прежде всего, шла об освобождении 24 украинских моряков».

Говоря о моряках Мельник имеет ввиду инцидент в Керченском проливе, который произошел в ноябре прошлого года. Тогда 24 военнослужащих Украины на трех суднах незаконно вторглись на территорию России и проводили в течение нескольких часов опасные маневры. При этом на требование российских пограничников остановиться они не реагировали. Тогда сотрудники спецслужб России были вынуждены применить оружие и задержать нарушителей. Вслед за этим последовал арест украинских моряков. По словам адвоката Николая Полозова, всех 24 военных обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы, что соответствует части 3 статьи 322 УК РФ.

В ПАСЕ российская делегация была восстановлена в правах летом этого года. До этого из-за событий на Украине и проведения референдума в Крыму, по результатам которого в марте 2014 года полуостров вошел в состав России, представители страны были лишены права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.

Спустя год санкции в отношении российских делегатов только ужесточились, в результате чего Москва приняла решение отозвать свою делегацию. В 2016-2018 годах Россия не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. В то же время с 2017 года российские власти заморозили выплату в СЕ своих членских взносов.

В конце июня этого года в ПАСЕ была одобрена резолюция, согласно которой российской делегации возвращались ее полномочия в полном объеме.

2 июля стало известно о выплате Москвой взноса в бюджет Совета Европы за 2019 год. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниел Хольтген, Москва выплатила за 2019 год 33 млн евро. Теперь же осталось внести взнос за 2017-2018 года — 55 млн евро.

В связи с этим российское Министерство иностранных дел активно взаимодействует с Минфином, сообщил 18 июля в интервью агентству директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

«Мы немедленно погасили нашу задолженность за текущий год — в этом состояла наша позиция, когда добивались восстановления полномочий. Дело в том, что в нашей системе в соответствии с нашими законами МИД располагает деньгами для погашения взносов в международные организации на текущий год, но если год проходит, то по закону мы возвращаем эти деньги в казначейство и они там остаются», — пояснил собеседник РИА «Новости». Он отметил, что, хотя деньги и были возвращены, Министерство финансов «знает, куда эти деньги были предназначены».

По его словам, в настоящее время оформляются все необходимые для выплат документы, однако это процесс не быстрый, при этом он не стал называть точной суммы, которой Россия покроет свой долг.

«Что касается точной суммы, я ее вам не назову, потому что это подсчитает Минфин, она от многого зависит. Мы как раз ведем с Минфином разговор на этот счет», — добавил он.