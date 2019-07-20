«Оккупанты нас спасли»: как турецкая армия делила Кипр

В субботу исполнилось 45 лет со дня вторжения турецкой армии на Кипр, в ответ на мятеж на острове, в результате которого законный президент этой страны был свергнут. Благие намерения привели к фактическому разделу Кипра на турецкую и греческую части, которые до сих пор не могут договориться о воссоединении, несмотря на то, что само государство уже 15 лет является частью Европейского союза.

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Вторжение турецких войск на территорию Северного Кипра произошло под предлогом защиты проживавших в этой части острова турков-киприотов. Опасность действительно существовала: в июле 1974 года правившие в Греции радикалы при поддержке военной хунты «черных полковников» свергли президента Кипра архиепископа Макариоса. К власти на острове пришли правые радикалы, которые высказывали антитурецкие лозунги и угрожали туркам-киприотам расправой.

Свое вторжение Турция обосновала «Договором независимости Кипра» гарантом которого были Греция, Турция и Великобритания. В результате военных действий Кипр был разделен на две части: одной из них стала Турецкая республика Северного Кипра признанная только Турцией.

«Они спасли нас, а потом прекратились в оккупантов», — это типичное мнение можно часто услышать от турков-киприотов.

По иронии судьбы, президент Кипра Макариос, законную власть которого должна была восстановить турецкая армия, вернувшись на родину после переворота, оставался президентом лишь южной части Кипра.

Сегодня о событиях тех дней напоминают брошенные дома греков-киприотов на турецкой части острова. В 2009 году Европейский суд по правам человека обязал Турцию выплатить компенсацию покинувшим турецкую часть грекам.

Спокойствие на острове поддерживают миротворцы вооруженных сил ООН. Их мандат был вновь продлен в июле 2018 года. Многие годы граница между двумя частями Кипра была закрытой, но в 2007 году стена, разделявшая Никосию — столицу некогда единого государства — была демонтирована.

Это произошло спустя три года после вступления Кипра в ЕС, правда фактически членом единой Европы является лишь греческая часть острова.

При этом только за первые несколько месяцев 2019 года буферную зону Кипра пересекло почти 900 тысяч греков-киприотов. Они часто совершают покупки в северной части страны и заправляются более дешевым бензином.

В этой части острова есть мечеть Лала Мустафы-паши, в прошлом — кафедральный собор святого Николая. Однако внимание паломников привлекает не он, а гигантская 700-летняя сикомора, которая по-русски называется смоковница. Местные уверяют, что существует поверье: если бездетная пара, мечтающая о ребенке, съест плоды этого дерева, то первенец будет непременно мужского пола.

Попасть на территорию Северного Кипра можно через территорию Турции самолетом, который прибывает в аэропорт Эрждан в северной части, однако консульские учреждения всех стран, включая Россию, предупреждают, что въезд туристов через «нелегальный аэропорт» «Турецкой республики северного Кипра» «расценивается властями Республики Кипр как нарушение иммиграционного законодательства со всеми вытекающими из этого последствиями».

Решение проблемы Кипра стало одним из требований ЕС к Турции, которая долгие годы вела переговоры о вступлении в единую Европу. Диалог не принес результатов, а проблема Кипра вновь встала остро после того как, на шельфе Кипра нашли большие запасы газа, которые Турция считает своими.

Недавно главы внешнеполитических ведомств стран ЕС одобрили введение санкционных ограничений в отношении Турции: союз сократит финансирование страны и прекратит ведение переговоров, связанных с соглашением о воздушном сообщении. Решение было принято из-за разведки Турцией месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.

Об ответных шагах говорит и Турция. Анкара заявила в середине июня, что намерена создать военно-морскую базу на территории Северного Кипра. В материале турецкого издания Yeni Safak отмечается, что многие страны увеличат свое военное присутствие в Средиземном море по предлогом войны в Сирии. В связи с этим ВМС Турции предложили министерству иностранных дел страны создать военно-морскую базу на Северном Кипре. Кроме того турецкой стороной рассматривается вопрос восстановления авиабазы Гечиткале в Северном Кипре. Она ранее уже использовалась турецкими военными.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно обращался к проблематике защиты турков-киприотов, что, по его словам, «ключ к стабильности» в регионе. В то же время международные эксперты считают, что для Турции проблема Кипра — один из рычагов давления в сложных отношениях Анкары и ЕС.

Ситуация вокруг Кипра беспокоит и Москву, которая многие годы прилагает дипломатические усилия для решения этой проблемы. Стоит отметить, что СССР в июле 1974 года занял объективную позицию, осудив и переворот против Макариоса, и действия тогдашних турецких властей.

Сегодня Москва находится в хороших отношениях с обеими странами что позволяет ей быть «честным брокером» в решении кипрской проблемы.

Как сообщил в июле этого года МИД России, Москва «подтвердила приверженность всеобъемлющему, жизнеспособному и справедливому решению кипрской проблемы». Как отметили в ведомстве, оно должно проводится на основе «соответствующих резолюций СБ ООН, без навязывания извне готовых рецептов и графиков». Заявление было сделано по итогам недавней встречи главы МИД Сергея Лаврова с представителями Кипра.

В декабре 2018 года президент Кипра Никос Анастасиадис заявил о готовности вернуться к процессу кипрского урегулирования. По мнению кипрской стороны, новые возможности для возобновления переговорного процесса появились после парламентских выборов в Греции.

Как заявил в июле глава МИД Никос Христодулидис идея президента — «разбираться со всеми разногласиями за переговорным столом и продвигать процесс вперед». Однако турецко-кипрская сторона, похоже, придерживается другого мнения.

Выступая на недавней конференции Женевского института дипломатии, глава внешнеполитического ведомства непризнанного Кипра Кудрет Озерсай заявил, что переговоры превратились в «порочный круг», и нужно искать альтернативу. Пока ее ищут, Кипр де факто остается разделенным европейским государством.