Ждем новых оскорблений? Габуния вернется на «Рустави 2»

Ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния сможет вернуться к работе, после того, как пройдут два месяца, на время которых его отстранили от эфира из-за оскорбительной речи в адрес президента России Владимира Путина.

«В этом случае я не являюсь ни противником, ни сторонником [работы Габунии на «Рустави 2»]. Я уже сказал и зафиксировал позицию, что все остаются на своих местах», — приводит «Sputnik Грузия» слова нового гендиректора канала Пааты Салии.

Он отметил, что такова позиция нового владельца «Рустави 2» Кибара Халваши, который не собирается влиять на редакционную политику и увольнять журналистов.

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Как передает «Интерфакс», на встрече с коллективом грузинского СМИ Салия отметил, что ознакомился с финансовым положением компании, которое оказалось гораздо хуже, чем он ожидал.

В то же время представители коллектива канала предложили новому директору создать общественный совет, который будет контролировать кадровый вопрос в телекомпании. Тот, в свою очередь, пообещал обсудить этот вопрос с владельцем телеканала, которым недавно стал предприниматель Кибар Хилваши.

Двумя днями ранее ЕСПЧ признал правомерными постановления грузинских судов, которые еще в 2017 году вынесли решение о том, что все акции принадлежат вышеуказанному бизнесмену. Вскоре он зарегистрировал СМИ на себя и уволил бывшего гендиректора Нику Гварамию, заменив его на своего адвоката Паату Салию.

«Гварамия, которого на самом деле назначил тот режим, который отнял у меня компанию, не сможет продолжить работу в компании ни в статусе журналиста, ни, безусловно, генерального директора. Вместо него компанией будет руководить мой адвокат Паата Салия», — говорится в заявлении грузинского бизнесмена.

Также сказано, что он не будет вмешиваться в политику СМИ. «Я не собираюсь трогать редакционную политику. Свобода слова и выражения будет гарантирована. Я не буду вмешиваться в профессиональную деятельность журналистов телекомпании, но буду заботиться о профессиональном развитии и буду всячески содействовать им в этом», — пообещал новый владелец телеканала.

Известно, что новый собственник грузинского телеканала придерживается взглядов действующих властей.

Ряд граждан Грузии, узнав о том, что СМИ переходит в руки Халваши, вышли на улицы Тбилиси выразить свой протест против решения ЕСПЧ.

«Мы хотим выразить поддержку самым профессиональным журналистам в нашей стране — это журналисты телекомпании «Рустави 2». Это самый рейтинговый телеканал, и нельзя, чтобы власти взяли его в свои руки», — передает слова одного из митингующих Зураба Гиоргадзе РИА «Новости».

Между тем уволенный гендиректор телеканала Ника Гварамия собирается отсудить у СМИ $5 млн, так как ему, согласно контракту, якобы полагается такая сумма за увольнение.

«Я буду бороться за контракт и выиграю это дело, но это будет через несколько месяцев, может, через год», — пообещал экс-гендиректор в эфире «Рустави 2», отметив, что вложит деньги в новую телекомпанию.

В начале июля разразился скандал из-за того, что Георгий Габуния начал свою программу «P.S.» на телеканале «Рустави 2» с нецензурной речи в адрес главы российского государства Владимира Путина. Буквально сразу после слов приветствия грузинский журналист в течение примерно минуты оскорблял не только президента, но и его умерших отца и мать.

Его слова вызвали резкую критику как со стороны грузинских властей, так и со стороны жителей Тбилиси. Грузины устроили акции протеста у здания телекомпании, которое закидывали вениками, яйцами и бутылками, требуя увольнения Габунии и отстранения Гварамии. Митинги продолжались несколько дней.

Тем не менее, будучи гендиректором Гварамия не собирался увольнять журналиста, так как он, по его мнению, действовал в рамках законодательства. «Что бы ни сказал Габуния <...> это абсолютно в рамках закона и конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала», — приводит слова экс-гендиректора грузинского СМИ украинский канал «Громадське ТВ».

В то же время в России депутаты предложили ввести ряд ограничительных мер, связанных с товарооборотом Грузии и России. Кроме того, парламентарии хотели также привлечь телеведущего к уголовной ответственности, однако сам президент России выступил против этого. Путин также заявил, что не стал бы «из уважения к грузинскому народу» вводить санкции.