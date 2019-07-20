Радость Киева: посольство РФ показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Лондоне выложило в своем аккаунте в твиттере карту мира, на которой Крым обозначен частью Украины. На карте отмечены военные объекты НАТО в Европе и приведена цитата министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о наращивании сил НАТО в Европе.

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«Под давлением Вашингтона, который преследует свои геополитические цели, страны НАТО проводят агрессивную антироссийскую политику. В 2018 году США потратили на это более $700 млрд, а в целом НАТО — около $1 трлн, в то время как расходы России, напротив, составили менее $50 млрд», — говорится в подписи к изображению.

Помимо частных пользователей, обративших внимание на карту, произошедшее также прокомментировало посольство Украины в Британии.

«Спасибо посольству России в Великобритании за подтверждение того, что Крым — это Украина.

Также этот пост заметило министерство иностранных дел Украины и поблагодарило «за признание очевидного». «Мы ожидаем, что другие ведомства Кремля последуют вашему примеру», — добавили в МИД Украины.

Вместе с тем, в начале нынешнего месяца интернет-энциклопедия Википедия в одной из статей указала на карте Крым частью России. Речь идет о материале, посвященном саммиту G20. Примечательно, что полуостров указан российской территорией во всех 72 языковых версиях, имеющихся в энциклопедии.

В конце прошлого месяца экс-президент Украины Петр Порошенко написал в фейсбуке, что

возвращение России в ПАСЕ стало шагом к признанию российской юрисдикции над Крымом, а также к «снижению санкционного давления».

Вместе с тем, чуть ранее нынешний президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность своего «постпреда» в Крыму доцента кафедры международного права Киевского национального университета Антона Кориневича, передает ФАН.

Предыдущий так называемый «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин был назначен в августе 2017 года. А в декабре 2018 года Петр Порошенко снял его с поста.

Временное представительство лидера Украины в Крыму находится в Херсоне. Основной задачей «постпреда» в Киеве значится «восстановление украинского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом».

В Госдуме отреагировали на это назначение, назвав должность «постпреда» «тенью отца Гамлета».

«Назначение нового постпреда — это продолжение политики по созданию иллюзии, будто Крым — украинский регион. Никого не смущает, что на полуострове украинского постпреда днем с огнем не сыскать... Это тень отца Гамлета. Но для поддержания статуса «украинского Крыма» постпред необходим», — отметил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Украинские власти стремятся таким образом показать мировой общественности борьбу за возвращение полуострова в состав Украины, сказал депутат.

«А для Крыма главное, чтобы новый постпред не пакостил, а там — пусть что хочет делает и какие угодно доклады начальству отправляет»,

— обратил внимание парламентарий.

Бывший украинский дипломат Олег Волошин уверен, что вхождение Крыма в состав Украины было лишь вопросом времени. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

Волошин отметил, что, если бы в 1990-е годы в России правил бы не «компромиссный и признавший условные границы государств» Борис Ельцин, то регион стал бы российским еще тогда.

«Если бы Путин был президентом Российской Федерации в 91-м году, Украина бы стала независимой, но практически 100% без Севастополя, который был городом союзного подчинения, базой Черноморского флота», — предположил бывший украинский дипломат.

В прошлом месяце президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov заявил, что Украина и мировое сообщество должно смириться с переходом Крыма и Севастополя под юрисдикцию России.

«Это факт. Украине и части международного сообщества, которая не согласна с этим, следует смириться», — сказал политик.

В конце прошлого года глава государственной службы по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») Михаил Ноняк во время своего выступления показал карту, где полуостров Крым окрашен в тот же цвет, что и Россия.

Инцидент произошел в офисе организации международного бизнеса на Украине European Business Association (EBA). Отметим, что никто из присутствовавших в зале не отреагировал на произошедшее, передает НСН.