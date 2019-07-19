Дело МН17: Россия и Нидерланды ведут тайные переговоры

Между Россией и Нидерландами проходят консультации по авиакатастрофе MH17, в результате которой погибли 298 человек. Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА «Новости».

«Такие консультации идут, но мы договорились, что они будут носить конфиденциальный характер», — сказал Грушко.

Днем ранее переговоры прошли между американской и нидерландской сторонами. В четверг, 18 июля, президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. В ходе прошедших в Вашингтоне переговоров они обсудили вопросы, связанные с расследованием сбитого в небе над Донбассом 17 июля 2014 года малазийского боинга, сообщает пресс-служба Белого дома.

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Однако в заявлении администрации американского лидера не было ничего сказано о том, что США до сих пор не опубликовали спутниковые снимки, которые имеют отношение к катастрофе, хотя на этом давно настаивает Россия.

«Лидеры двух стран отметили, что вчера [в среду, 17 июля] отмечалась пятилетняя годовщина сбитого рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines. Соединенные Штаты полностью поддерживают текущую работу голландских властей и совместной следственной группы по привлечению к ответственности виновных», — цитирует сообщение пресс-службы Белого дома РИА «Новости».

В пятую годовщину крушения пассажирского самолета премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что власти страны недовольны работой следствия, так как до сих доподлинно неизвестно, кто выступил ракету. При этом результаты расследования Совместной следственной группы (ССГ) не убедили малайзийские власти.

«Мы огорчены, так как это было сделано умышленно, но мы не знаем, кто осуществил пуск ракеты», — приводит газета Star слова премьера. Махатхир Мохамад добавил, что известно лишь, что самолет потерпел крушение из-за ракеты, однако конкретный виновник до сих пор не установлен.

В тот же день министерство транспорта Малайзии заявило, что ведомство не перестанет искать справедливости для жертв крушения гражданского самолета до тех пор, пока виновные не будут наказаны.

Слова малайзийских властей контрастируют с результатами расследования, которые опубликовала Совместная следственная группа (ССГ). Так, согласно документам ССГ, обвинения были выдвинуты в адрес России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», который якобы принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

В то же время были обнародованы имена нескольких подозреваемых. Среди них россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По версии следствия, они причастны к доставке комплекса в Донбасс и имеют отношению к удару по пассажирскому воздушному судну. Как заявил представитель ССГ, на их арест следствие выдаст международные ордера.

Также стало известно, что суд по делу о крушении MH-17 пройдет в Нидерландах 9 марта 2020 года.

По мнению малайзийского премьера, выводы ССГ не звучат убедительно. В связи с этим, он потребовал предъявления доказательств виновности россиян.

17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 летел малайзийский боинг. Он пролетал территорию Донбасса и был сбит. В результате крушения погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Между тем, как считает посол России в Нидерландах Александр Шульгин, работа ССГ проходит, будто это закрытый «клуб», который не спешит делиться информацией. В то же время Россия предоставляет необходимые данные в полном объеме. При этом, как отметил дипломат, между странами нет равноправного взаимодействия.

«Подлинно равноправного взаимодействия нет и не предвидится. Причем — хочу это особо подчеркнуть — не по нашей вине. Поступающие время от времени из прокуратуры Нидерландов запросы об оказании правовой помощи тщательно отрабатываются нашими компетентными органами и — по мере готовности — даются исчерпывающие ответы», — сказал российский посол.

Ранее замгенпрокурора России Николай Винниченко сообщил, что Россия передала Нидерландам всю необходимую информацию, в том числе и данные российских радаров, а также документы, согласно которым ракета ЗРК «Бук», сбившая самолет, принадлежала Украине. Но следователи эту информацию проигнорировали. Россия, как неоднократно говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, категорически отвергает все обвинения в причастности к трагедии.