Вычеркнули из списка: Порошенко не пустили в зал Европарламента

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пропустили в зал заседаний Европарламента. Как сообщает издание «Страна.ua», экс-руководителя государства не оказалось в списках приглашенных.

«Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, а усадили на галерке», — отмечается в статье.

Сам экс-президент Украины в своем фейсбуке заявил ранее, что намерен встретиться с новоизбранными депутатами Европарламента, чтобы обсудить вопросы освобождения «всех заложников Кремля». Порошенко анонсировал создание «мощной группы» европейских депутатов и разрушение «пророссийского пула», передает ФАН.

Реклама

Тем временем, на Порошенко и его сподвижников заведено уже 11 уголовных дел, сообщили в Государственном бюро расследований Украины.

Директор ГБР Роман Труба заявил, что экс-лидер Украины 17 июля, когда его заметили на галерке Европарламента, был вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов на сумму $300 млн при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

Несмотря на это, Порошенко в ГБР не явился. В связи с этим ему отправят повторную повестку.

Адвокат Петра Порошенко, в свою очередь, подчеркнул, что его клиент не получал никаких повесток на допрос. В связи с тем, что он занят подготовкой к парламентским выборам, до их проведения он не собирается являться к следователю, добавил представитель интересов экс-президента Украины, передает НСН.

15 июля издание Elise Journal сообщило, что экс-президент страны Петр Порошенко имеет паспорта сразу пяти государств, хотя на Украине действует запрет на двойное гражданство.

Согласно законодательству Украины, чиновник, а тем более — президент, не имеет права иметь несколько паспортов. Это является основанием для освобождения от должностных полномочий. Девятая статья закона устанавливает, что «полномочия председателей местных государственных администраций прекращаются президентом Украины в случае выявления факта двойного гражданства». Однако при этом существует мнение, что тройное гражданство не нарушает конституцию Украины, так как там запрещено только двойное.

Кроме отмывания $300 млн, Порошенко подозревают в фальсификациях документов, незаконном назначении правительства, государственной измене, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти.

Тем не менее, арест Порошенко и людей из его окружения будет возможен только после того, как на Украине сменится генеральный прокурор. Сейчас эту должность занимает Юрий Луценко.

«В определенный момент, как только гарантии, которые дал ему действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии», — заявил в эфире NewsOne юрист Андрей Портнов, по инициативе которого были заведены несколько уголовных дел против Порошенко.

Издание Elise Journal ранее уже сообщало, что Петр Порошенко намерен сбежать с Украины в Западную Европу. Для этого экс-президент хочет создать общественную организацию за рубежом.

«Получается, что Петр Порошенко не удрал из Украины, а поехал представлять ее интересы», — говорится в статье. Штаб-квартира организации Порошенко может быть создана в Лондоне или Брюсселе.

Партия Порошенко «Европейская солидарность», тем временем, намерена побеждать на выборах в Верховную раду. Однако рейтинг бывшего «Блока Петра Порошенко» крайне низкий — поддержать эту партию, по разным оценкам, готовы от 5% до 8% избирателей.

Центральной темой предвыборной программы «Европейской солидарности» является продолжение евроинтеграции и углубление противостояния с Россией.

Партия бывшего украинского лидера по-прежнему намерена усугублять противостояние с Россией и не предлагает, по сути, ничего нового. По-прежнему «Европейская солидарность» хочет двигаться по пути сближения с НАТО и пытаться привести Вооруженные силы Украины в соответствие стандартам НАТО.