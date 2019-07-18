Вышинского на Сенцова: Украина предлагает обмен заключенными

Украина ответила на обращение России с предложением сделать первый шаг навстречу диалогу и отпустить подозреваемого в государственной измене главного редактора РИА «Новости — Украина» Кирилла Вышинского.

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Киев предложил обменять Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего в России 20-летнее заключение за подготовку теракта в Крыму, передает ФАН.

«В офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу — освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — написала в фейсбуке пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в ответ указал, что такая инициатива должна быть проведена в жизнь в рамках комплексного обмена «всех на всех».

«Можно, конечно, обменять конкретных лиц. Но нет ответа, что делать дальше. А значит, проблема в целом не только не решается, а усложняется. Поскольку так до конца не обговариваются общие принципы обмена всех на всех. Судьба двух людей очень важна, но речь идет о судьбе десятков и сотен. Надо обсуждать проблему в комплексе и искать общее решение», — указал сенатор.

Реагируя на эту инициативу, телеведущий Владимир Соловьев напомнил, что вина Вышинского не доказана, а Сенцов уже получил срок.

«Что и требовалось доказать. Украина взяла в заложники Кирилла Вышинского, чтобы обменять его на осужденного за терроризм Сенцова.

Напомню, что суда над Кириллом не было. Его вина не установлена. То есть незамутненный разум администрации Зеленского даже не способен осознать, что они предлагают», — раскритиковал журналист предложение украинской стороны.

Он добавил, что дело против Вышинского было возбуждено при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко, а нынешний глава государства Владимир Зеленский продолжает его политику.

«И как после этого следует относиться к украинской власти, которая по сути действует террористическими методами», — задался вопросом Соловьев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтверждал, что отправка Вышинского в Москву могла бы стать первым шагом для нормализации отношений с Украиной.

Олег Сенцов был задержан российскими правоохранительными органами в Крыму весной 2014 года по подозрению в терроризме. В августе 2015 года был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в координировании диверсионной группы экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России) и подготовке к проведению террористических актов на территории Крыма.

Сам он не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Сенцов отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима №8 «Белый медведь» в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Позднее

незамедлительно освободить Сенцова и «всех украинских политзаключенных» потребовал госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В ответ на это Лавров призвал незамедлительно прекратить преследование российских граждан Марии Бутиной, Константина Ярошенко и Виктора Бута, а также других россиян, оказавшихся в американских тюрьмах в нарушение процедур Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

В мае прошлого года в офисах и помещениях «РИА Новости — Украина» и квартире Вышинского в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины были проведены обыски. У журналиста был найден паспорт гражданина России, российские государственные награды, георгиевские ленточки, а также пачки денег в евро, долларах и фунтах стерлингов.

В тот же день заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил, что весной 2014 года Вышинский уехал в Крым, где с подчиненными журналистами изготавливал информационные материалы о вхождении Крыма в состав России, а по возвращении в Киев вместе с несколькими журналистами проводил деятельность по информационной поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По данным Кононенко, ежемесячно Вышинский получал для проведения такой деятельности по €53 тыс., а всего за месяц на его счета поступало около €100 тыс., которые переводились из России через Сербию на Украину.