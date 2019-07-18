«Крым — тяжелая тема»: Зеленский хочет переговоров с Россией

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что команда Владимира Зеленского намерена добиваться переговоров с Российской Федерацией. Об этом пишет ФАН со ссылкой на украинское издание LB.ua.

«Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Мы ищем возможность выйти на разговор на равных», — подчеркнул Шефир.

По словам помощника Зеленского, для этого Украина делает первый шаг — разводит войска в Станице Луганской, возобновляет минский процесс.

Реклама

Он отметил, что украинский лидер «всеми своими действиями» говорит, что готов к переговорам с Москвой. По словам Шефира, добиться от России ответа непросто, но «еще немного — и стороны придут к диалогу».

Кроме того, Шефир заявил, что главная задача Киева — вернуть украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Он подчеркнул, что если «Путин отдаст военных, то это повод сесть и поговорить».

Наконец, возвращение Донбасса под контроль Киева должно состояться «ментально». По словам помощника Зеленского, сначала украинцы должны вернуть Донбасс, а уже потом — закончить с Крымом.

«Крым — очень тяжелая тема», — добавил Шефир, подчеркнув, что позиция Киева в вопросе принадлежности полуострова остается неизменной.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года, после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за воссоединение с Россией высказались более 90% избирателей. Украина, США и другие страны Запада и ЕС отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Еще в период предвыборной гонки Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса. Такой вывод можно сделать из первых слов, которые Зеленский хочет сказать Путину при встрече — он собирается «потребовать денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.

«Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — заявил Зеленский.

В середине апреля в штабе Зеленского официально обозначили свое отношение к референдуму в Крыму. Представители штаба заявили, что не признают решение крымчан в 2014 году. В то же время сторонники кандидата отметили, что диалог с Москвой «неизбежен».

18 июля украинский президент Владимир Зеленский назвал единственное необходимое условие, после выполнения которого может быть восстановлен диалог с Россией.

По его словам, нормализация отношений невозможна до возвращения арестованных в РФ украинских моряков. Он добавил, что уведомил об этом лидера России Владимира Путина в ходе телефонного разговора.

Зеленский назвал свое требование адекватным, реальным и выполнимым.

Кроме того, он пояснил, что проблемы с обменом «всех на всех» связаны с несовпадением списков стран.

8 июля Зеленский предложил Путину личную встречу при участии лидеров США, Великобритании, Германии и Франции. По словам главы Украины, встречу «с удовольствием примет в Минске» президент Белоруссии Александр Лукашенко. В Кремле заявили, что внимательно ознакомятся с предложением Зеленского.

«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — сказал Зеленский.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобный формат переговоров еще не использовался, и нужно понять, «есть ли перспективы» у такой встречи.

«Нужно понять, что это за новый формат предлагается. Дело в том, что США не являются участниками «нормандского процесса», и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников «нормандского процесса», но не стоят подписи никаких представителей США», — заявил представитель Кремля.

К слову, в США не проявили интереса к подобному расширению переговорного формата.

Стоит также отметить, что в середине февраля 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что Москва не является стороной конфликта между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, и в Донбассе Армии РФ нет.