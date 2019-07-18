Визовая война: Антонов объяснил страдания дипломатов США

Российские и американские дипломаты в равной мере страдают из-за «визовой войны», развязанной США. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, передает ФАН.

«С того времени, когда российские дипломаты были вынуждены уехать из США, американская сторона развязала против нас визовую войну», — отметил он.

Антонов напомнил, что весной 2018 года 60 российских дипломатов вместе с семьями — всего около 200 человек — были выдворены из США. Кроме того, американская сторона, по словам посла, прекратила выдачу виз не только для дипломатов, но и для административно-технического состава дипмиссий.

Реклама

«Они ввели систему разменов — за каждого российского дипломата мы должны будем давать визу американскому дипломату, как и за каждого сотрудника административно-технического состава мы должны давать визу американцу», — добавил Антонов.

Он подчеркнул, что эта «визовая война» — решение США. Однако дипломаты США, служащие в России, также испытывают трудности из-за такой системы, убежден посол. Ограничения касаются, в частности, учителей, поваров, садовников и шоферов.

Антонов заявил, что российская сторона заинтересована в «нормальных, прагматичных отношениях» с Соединенными Штатами. По его словам, Москва готова хоть завтра начать выдачу виз американским учителям, но не уверена, что Вашингтон ответит взаимностью.

Газета The New York Times ранее сообщила, что власти РФ отказались выдать визы 30 учителям из англо-американской школы в Москве, то есть 20% всего преподавательского состава учебного заведения. Однако Анатолий Антонов опроверг информацию из статьи.

«Ни одного отказа [в визе] сделано не было», — подчеркнул посол. Он также обвинил американскую прессу в «выламывании рук», что является «нечестным и некорректным <...> давлением». Никакого смысла давить на Россию нет, добавил Антонов.

Он призвал власти США отойти от популизма и стремления «уколоть». Вместо этого «нужно решать вопросы по выправлению российско-американских отношений», отметил посланник РФ в Америке.

Накануне в Министерстве иностранных дел России сообщили, что американские учителя направлялись в РФ по дипломатическим паспортам.

«Это откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты. А они таковы: учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие. Прейскурант доступен для ознакомления», — заявили в ведомстве.

В МИДе считают, что учитель не может пользоваться дипломатическим паспортом, идентичным паспорту посла США в Москве Джона Хантсмана. Это, по мнению российской стороны, является «нонсенсом».

Ранее член совета англо-американской школы в Москве и сотрудница посольства США Хизер Бирнс заявила, что отказ во въезде на территорию России оказывает «разрушительное влияние на способность школы нанимать и удерживать высококлассных международных учителей и сотрудников». Кроме того, как она рассказала The New York Times, это может привести к вынужденному отчислению учеников из школы. При этом Бирнс призвала Москву «не вмешивать школьников в политические разногласия с Вашингтоном».

Американская торговая палата в России, в свою очередь, обратилась к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, призвав обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

«Продолжение работы школы в нормальном режиме показало бы всему бизнес-сообществу и дипломатическим кругам, что российское правительство намерено сохранять и поддерживать благоприятный инвестиционный климат в стране», — заявили здесь.

Кроме того, в Американской торговой палате убеждены, что проблемы с визами для преподавателей заведения серьезно затруднит работу школы, которая существует с 1949 года.

Похолодание отношений между США и РФ привели к взаимным высылкам дипломатов, закрытию консульств и проблемам с выдачей виз — в том числе и обычным гражданам двух стран.

Как сообщает НСН, в конце августа 2018 года США «практически полностью» прекратили выдачу виз россиянам, в том числе и по гуманитарным случаям. Чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса в отставке Василий Корчмарь назвал действия США «международным бандитизмом», выходящим за рамки гуманизма.

Сейчас посольство США в Москве может обрабатывать около 24 тыс. заявлений на выдачу неиммиграционной визы в год.