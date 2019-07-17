В Донбассе договорились о бессрочном перемирии

Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе удалось согласовать всеобъемлющее бессрочное перемирие в ходе переговоров в Минске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Реклама

В последний раз устойчивого перемирия на какое-то время стороны смогли добиться в конце 2017 года — перед Новым годом. С тех пор ополченцы и украинские силовики несколько раз пытались согласовать «абсолютное перемирие», но добиться прекращения огня им не удалось. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики настаивали на том, что нужно принять дополнительные меры контроля за вооружением. Так, например, ополченцы призывали ввести запрет на ведение огня, в том числе ответного. В свою очередь силовики отказывались прекратить обстрелы позиций ополчения.

Объявленное спецпредставителем ОБСЕ на пресс-конференции в Минске перемирие начнет действовать в один день с досрочными выборами в Верховную раду Украины — 21 июля в 00.01 по киевскому времени. Отмечается, что в этот раз перемирие будет «всеобъемлющим, устойчивым и бессрочным».

Представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, подтвердивший достижение согласия, подчеркнул, что договориться удалось и о «дополнительных мерах по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня».

«Контактной группой было принято заявление о бессрочном режиме прекращения огня — летнем перемирии, начиная с 21 июля 2019 года. Заявление о перемирии включает в себя дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня», — сказал он.

Гуманитарные задачи и вопросы, связанные с безопасностью людей, отметил Грызлов, стали основными темами для контактной группы 17 июля. По его словам, заседание «в итоге стало одним из самых результативных».

В районе Станицы Луганской сейчас уже завершено разведение сторон, а также военной техники. При этом переговорщики также договорились об одновременном демонтаже укреплений в этом районе с обеих сторон. Также с каждой из сторон будет одновременно начат ремонт моста в этом регионе, сообщила в своем фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Новый украинский президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что именно разведение сил в Станице Луганской может стать первым шагом для стабильного прекращения огня в Донбассе.

Как отметила Олифер, в ходе встречи стороны также подтвердили информацию о местонахождении 69 граждан Украины, находящихся у ополченцев самопровозглашенных республик. Также было подтверждено, что 208 человек, данные о которых запрашивали в ДНР и ЛНР, находятся в пенитенциарных учреждениях на Украине. Стороны переговоров согласились в необходимости как можно скорее провести подготовку, в том числе юридическую, к их обмену.

В Донецкой народной республике уже выразили свою приверженность новому перемирию, а также выразили надежду, что украинская сторона не сорвет его, «как это было в предыдущие разы».

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров представитель России в контактной группе Грызлов напомнил о состоявшемся 11 июля телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Главы стран в своей беседе подтвердили свою приверженность минским договоренностям, а также актуальность «нормандского формата».

После их диалога состоялась встреча политических советников, помощников лидеров «нормандской четверки», а также начался процесс подготовки к следующим мероприятиям.

«Участники контактной группы обозначили стремление и готовность синхронизировать свою повестку c повесткой, предложенной в «нормандском формате». Всем участникам группы, и прежде всего украинской стороне, важно помнить, что «нормандский формат» не заменяет прямого диалога Киева, Донецка и Луганска. Именно в Минске на сегодняшний день существует площадка переговоров между киевской властью и Донбассом», — подчеркнул Грызлов.

В то же время украинская сторона все еще не выполняет некоторые обязательства, принятые в «нормандском формате», указал политик.