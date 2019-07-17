«Мне надо сюда»: что Лукашенко и Путин делали на Валааме

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Валаам, передает РИА «Новости». Там они побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре.

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Этот монастырь был основан, согласно преданиям, выходцами «из Восточных стран» — преподобными Сергием и Германом — еще во времена крещения Руси. В настоящее время этот монастырь является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России, добраться до которого можно только водным путем, так как он располагается примерно в 40 км от ближайшего берега.

В святой обители глав государств встретили цветами: Владимиру Путину преподнесли букет белых роз, а Лукашенко — насыщенно розовых. При этом президент Белоруссии приехал не один. На Валаам он прибыл вместе с младшим сыном Николаем.

Ранее на сайте Кремля сообщили, какие конкретно места планируют посетить лидеры стран. «Путин и Лукашенко планируют посетить остров Светлый, чтобы осмотреть Владимирскую церковь на территории Свято-Владимирского скита», — говорится в сообщении.

Кроме того, в планы российского и белорусского лидеров входит ознакомление с экспозицией монастырского музея и посещение концерта хора Валаамского монастыря. В Кремле добавили, что Путин и Лукашенко, помимо посещения службы в Спасо-Преображенском соборе, побывали также на территории скита во имя Всех Святых, в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне Царственных страстотерпцев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что встреча носит неформальный характер. «Они прибудут на Валаам. Это неформальная поездка, день неформального общения. Программа достаточно насыщенная, к вечеру они вернутся в Санкт-Петербург», — сказал он.

В Санкт-Петербурге главы государств будут участвовать в официальных мероприятиях: проведут переговоры и выступят на пленарном заседании VI форума регионов России и Белоруссии.

Между тем белорусский лидер отметил, что рад впервые посетить Валаам в сопровождении своего друга — Владимира Путина.

«Я Владимиру Владимировичу говорю: мне надо сюда. Первое, что я сказал ему, что рад, что первый раз приехал сюда в окружении своего друга», — сказал Лукашенко, указывая в сторону российского коллеги. Кадры их встречи были показаны в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне поездки глава республики заверил, что не собирается ничего тайно решать с российским лидером, передает «Белта».

«Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это [монастырь] наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного», — опроверг Лукашенко предположения СМИ о характере предстоящих переговоров на Валааме.

При этом на поездку белорусского президента возлагаются большие надежды. Так, днем ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предположил, что во время переговоров, которые пройдут в Санкт-Петербурге, лидерам стран удастся выработать общее понимание дальнейшего развития интеграции.

«Думаю, встреча будет содержательной, есть, что обсудить... Существуют по отдельным вопросам некоторые различные оценки. В ходе встречи возможно будет их сблизить и выработать единое понимание того, каким должен быть процесс интеграции», — считает Макей.

В то же время эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что более глубокая интеграция кажется неизбежной, однако сторонам еще предстоит длительный торг по ряду важнейших вопросов.

Согласно результатам опроса общенационального исследования, которые были опубликованы в среду, 17 июля, Белорусской аналитической мастерской, 63,3% опрошенных в целом устраивает достигнутый уровень интеграции России и Белоруссии. Из них 11,1% ответили, что их вполне устраивает уровень белорусско-российской интеграции, 52,2% — «скорее устраивает».

Ответ «скорее не устраивает» выбрали 19,3% респондентов, а 5,4% белорусов ответили, что уровень нынешней интеграции их совершенно не устраивает.