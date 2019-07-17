«Трамп — расист»: у президента нашли слабое место

Президент США Дональд Трамп проведет 17 июля очередной предвыборный митинг в штате Северная Каролина, где на выборах 2016 года он лишь на 3% опередил своего соперника Хиллари Клинтон. Во время выступления, как отмечают американские СМИ, Трамп вновь затронет тему противостояния с конгрессменами-демократами, которые обвиняют его в расизме.

Накануне в нижней палате американского конгресса, которую контролируют демократы, большинством голосов была принята резолюция, осуждающая президента США. В ее тексте заявлено, что «расистские заявления Трампа легитимировали страх и ненависть» в отношении «новых американцев», а также граждан США с другим цветом кожи.

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В поддержку резолюции выступило четверо республиканцев, однако большинство однопартийцев главы Белого дома выступило против, что было отмечено Трампом. «Как замечательно было видеть, насколько едина была Республиканская партия во время сегодняшнего голосования по поводу заявлений, которые я сделал в отношении четырех конгрессвумен от Демократической партии», — написал он в своем твиттере.

«Эскадрон» идет в атаку на Трампа

Принятие «антирасистской» резолюции произошло по инициативе четырех женщин-демократов — Александрии Окасио-Кортес (штат Нью-Йорк), Рашиды Тлаиб (Мичиган), Ильхан Омар (Миннесоты) и Айанны Прессли (Массачусетс), которые получили в прессе название «эскадрон».

Документ стал реакцией на заявление Трампа в твиттере от 14 июля. В нем он, обращаясь к четырем конгрессвумен, заявил, что

«выходцы из стран», которыми правят коррумпированные правительства, не должны «говорить американскому народу, как должно править их правительство». Президент США предложил оппонентам вернуться и «помочь починить» страны, из которых они приехали.

Высказывания президента США вызвали негодование либеральной прессы, которая отметила, что все четыре дамы — граждане США, и, к слову, только одна из них родилась за пределами Соединенных Штатов.

Масла в огонь подлила и советница Трампа Келлиэнн Конуэй. На просьбу журналиста разъяснить высказывание президента она сама обратилась к нему с вопросом о его национальности. А затем рассказала, что ее предки приехали в США из Ирландии. Она подчеркнула, что президент Трамп говорил лишь о странах, из которых «изначально» приехали женщины.

Однако это заявление также вызвало негодование, и, как отмечает ТАСС, Келлиэнн пришлось оправдываться уже за свои слова. «Как и многие, я горжусь своей национальностью, люблю США и благодарю бога за то, что я американка», — заявила она.

Несмотря на то что американская пресса выставляет членов «эскадрона» жертвами, часть из них и сами подвергалась критике за антисемитские высказывания.

Одна из дам — 37-летняя Ильхам Омар — выступала с достаточно радикальными заявлениями в отношении Израиля. Еще одна участница «четверки» Рашида Тлаиб, американка палестинского происхождения также оказывалась в эпицентре антисемитского скандала. В январе она заявила, что страны, которые поддерживают законопроект, направленный на наказание тех, кто хочет бойкотировать Израиль, «забывают о том, какую страну представляют». Эти слова посчитали намеком на известное высказывание о «двойной лояльности», в которой противники Израиля обвиняют евреев — граждан других стран.

Как отмечает американист, политический обозреватель Михаил Таратута, заявления данных конгрессвумен — часть политической борьбы в преддверии выборов-2020.

«Они часто эпатируют публику своими заявлениями, консолидируя тем самым свою электоральную базу», — говорит «Газете.Ru» эксперт, добавляя, что, в целом, участники «квартета» не пользуются большой поддержкой избирателей, однако «их узнаваемость в СМИ» больше, чем у других кандидатов, и это многих раздражает. По словам Таратуты,

атакуя их, вольно или невольно Трамп «вбивает клин в Демократическую партию» и одновременно мобилизует свой электорат.

При этом к подобным высказываниям, которые позволит себе Трамп, в США по-разному относятся представители противоборствующих политических сил. Если для демократов они звучат как однозначно расистские, то для консерваторов это вполне понятые заявления в духе «не нравится — уезжай».

Многочисленные противники Трампа в стане демократов поспешили воспользоваться его атакой на представителей «эскадрона». Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси (демократ) — жесткий оппонент Трампа — обвинила американского президента в ксенофобии.

По ее мнению, президент проявляет свою нетерпимость к «прогрессивным» женщинам-демократкам, когда постоянно критикует их. Пелоси подчеркнула, что отвергает все «ксенофобские комментарии» Трампа, которые могут разделить нацию. «Вместо того чтобы нападать на членов конгресса, он должен работать с нами над гуманной миграционной политикой», — считает Пелоси.

Сам Трамп отвергает подобные обвинения, заявляя, что у него « в теле нет ни одной расистской кости». Однако среди его электората есть немало правых националистов, которые не скрывают довольно радикальных взглядов.

Вопросы миграции и положения афроамериканцев и выходцев из других стран активно поднимаются демократами. Бывший вице-президент США и потенциальный кандидат в президенты страны от Демпартии Джо Байден дал обещание, что будет бороться с расизмом и другим неравенством на территории Соединенных Штатах. «Я обещаю вам, что если я буду избран президентом, я буду президентом, выступающим против расизма», — заявил Байден.

Нападая на Трампа, демократы активно ведут борьбу за электорат, представители которого Трампа не жалуют. В 2016 году за него проголосовали только 8% афроамериканцев. По данным Pew Research Center, на предстоящих выборах смогут проголосовать 32 млн латиноамериканцев и 30 млн афроамериканцев.

Если среди них будет высокая явка, Трамп может не досчитаться больше 10% голосов, как это произошло с республиканцами на промежуточных выборах 2018 года.