«Тепло поздравил»: Путин позвонил Меркель

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем канцлера Германии Ангелу Меркель. На сайте Кремля сообщается, что свои поздравления глава государства передал по телефону.

«В состоявшемся телефонном разговоре президент России Владимир Путин тепло поздравил федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелу Меркель», — сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, Путин направил Меркель поздравительную телеграмму. В среду, 17 июля, немецкая канцлер отмечает 65-летие.

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Меркель занимает пост канцлера ФРГ с 2005 года. В 2021 году она уже не будет баллотироваться на пост председателя немецкого правительства. Кроме того, в конце 2018 года она покинула и пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС).

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в разговоре с НСН заявил, что такое решение — попытка сохранить политическое реноме.

«Это решение ожидаемо в контексте провала ХДС на выборах. Даже Меркель стало понятно, что лучше уйти сейчас, нежели поставить под удар всю партию и привести дело к расколу коалиции и досрочным выборам. Возможно, ее в этом убедили партнеры по коалиции, либо Меркель сама пришла к этому решению, но оно отчасти ожидаемо, потому что, очевидно, что Меркель отдает себе отчет в том, что в ходе партийных выборов ее бы не переизбрали», — отметил эксперт.

Летом 2019 года у Меркель начались заметные проблемы с самочувствием. Трижды на публичных мероприятиях ее пробирала крупная дрожь. Первый приступ случился у Меркель 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канцлера начало трясти во время исполнения национальных гимнов ФРГ и Украины. Она пыталась унять дрожь, сжимая руки. По словам Меркель, причиной этого инцидента стала аномальная тридцатиградусная жара в Берлине, которая привела к обезвоживанию организма.

Меркель добавила, что «выпила потом три стакана воды, и после этого ей стало очень хорошо».

Однако уже спустя десять дней на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером канцлера приступ у Меркель повторился Она снова пыталась остановить дрожь, меняя положение рук.

«Я уверена, что как это появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо», — говорила канцлер.

Третий случай произошел 10 июля, передает ФАН. На встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне немецкая канцлер снова почувствовала резкое недомогание и задрожала.

Дрожь Меркель может быть вызвана редким заболеванием — ортостатическим тремором, считает немецкий невролог Уве Янке. Ортостатическим тремором страдают преимущественно женщины, среди них оказывается в два раза больше больных. Болезнь развивается обычно после 60 лет, но может произойти даже в подростковом возрасте. Диагноз ставится в среднем через семь лет после появления первых симптомов.

Причины возникновения ортостатического тремора не ясны до конца, несмотря на растущее число научных работ в этой области. Ученые выявляют изменения в связях между мозжечком, таламусом и корой мозга, но они сходны с таковыми при других видах тремора.

Общение Ангелы Меркель с Владимиром Путиным всегда привлекало внимание журналистов, и за годы диалога лидеров двух стран накопилось большое количество конфузов и курьезов.

В 2007 году на встречу с немецким канцлером Путин привел свою собаку — лабрадора Кони. Как оказалось, Меркель очень боится собак, поэтому в присутствии питомца российского лидера сидела не шелохнувшись. В 1995 году на Меркель напал соседский охотничий пес, укусив будущего канцлера за ногу.

В мае 2018 года на встрече в Сочи Путин подарил Меркель букет цветов — по доброй традиции. Однако знак внимания со стороны российского лидера вызвал бурю негодования в немецких СМИ, назвавших этот жест «попыткой доминировать».