«СССР уже нет»: чем Климкин заменит в ООН русский язык

За предложением министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать украинский официальным языком ООН не стоит ничего, кроме попытки самопиара перед выборами в Верховную раду – пояснил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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Парламентарий пояснил, что Климкин и раньше отличался совершенно неадекватными и одиозными инициативами, которые явно не могут быть реализованы в принципе, в том числе и потому, что нарушают нормы международного права, передает RT.

«Сегодня вступил в силу закон об украинском языке. Естественно, в ООН никогда не пойдут на то, чтобы язык дискриминации стал в организации официальным», — добавил член нижней палаты российского парламента.

Во вторник, 16 июля, вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, передает ФАН.

Теперь, со вступлением закона в силу, все должностные лица Украины — правительство, судьи и прокуроры, сотрудники Национального банка, офицеры-контрактники, а также педагоги и медицинские сотрудники — во время работы должны разговаривать исключительно на украинском языке.

В этой связи, постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании СБ ООН, указал на то, что данная норма права «прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации минских договоренностей, одобренного резолюцией Совета безопасности 2202». Также

дипломат призвал членов Совбеза дать беспристрастную оценку украинскому закону о языке.

Что касается собственно Климкина, то его предложение как раз и было вызвано злостью к тому, что Небензя выступал на заседании ООН на русском языке.

«Сегодня представитель России будет говорить на русском языке. Потому что еще при создании ООН в 1945 году Устав был издан в том числе и на русском, а в 1946 году он стал одним из официальных языков уважаемой организации. Но время уходит. СССР, который был основателем ООН, уже не существует. И чем, скажите, русский язык до сих пор так важен?» — заявил украинский дипломат.

В итоге Климкин предложил украинский язык в качестве официального для ООН.

«Можем, собственно, и ООН наш язык в качестве официального предложить. А что, Украина тоже учредитель», — поделился соображениями дипломат.

Впрочем, он явно закрывает глаза на реальное положение дел, поскольку чуть ранее в ходе пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич жестко раскритиковала украинский закон о языке.

Кроме того, европолитик отметила, что члены ЕС не раз высказывали обеспокоенность в связи с принятием этого украинского закона и заявила о проверке соответствия этой украинской нормы общеевропейским концепциям права.

В феврале нынешнего года глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что

украинское правительство приняло «полуфашистский» закон, согласно которому все обучение в республике к 2020 году будет вестись на украинском языке.

Как отметил Гуляш, украинский кабмин «попирает права меньшинств». Будапешт по-прежнему ожидает, что Украина внесет изменения в законодательство. В итоге власти Венгрии пообещали: пока Киев не отменит закон о языке — Будапешт будет препятствовать вступлению Украины в НАТО.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что украинский закон о языке нарушает права венгерского меньшинства и отражает видение президента Петра Порошенко, который «продвигал антивенгерскую политику».

Председатель представительства ЕС на Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра заявил, что закон «можно считать предвзятым», так как он «касается лишь одного языка, а языки других меньшинств не приняты во внимание».

Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле заявил, что закон был принят вопреки действующей процедуре.

«В этом вопросе нет места для игр с Евросоюзом. Или вы выполняете существующие правила, действуя в соответствии с европейскими стандартами, или нет», — жестко отрезал Фюле.

Впрочем, даже и внутри самой Украины немалая часть политиков уверена, что нововведение негативно повлияет на общество, так как лишает другие языки защиты, предусмотренной конституцией страны, передает НСН.