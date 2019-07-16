«Это преступление»: главе оскорбившего Путина канала грозит тюрьма

Владелица 9% доли грузинского телекаала «Рустави 2» Нино Нижарадзе обратилась в генпрокуратуру Грузии с просьбой возбудить уголовное дело против главы телеканала Ники Гварамии. Об этом сообщил адвокат акционера Георгий Кавлашвили.

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Юрист рассказал, что после изучения документации телеканала было установлено, что «Рустави 2» получает меньше прибыли, чем есть на самом деле.

«Дело в том, что «Рустави 2» сотрудничает с некой компанией «Интермедиа», которая якобы привлекает рекламу и получает за это баснословные деньги, в то время как сам канал не богатеет.

Не исключаем, что речь идет о превышении полномочий со стороны гендиректора и что налицо признаки преступления»,

— отметил адвокат, передает ТАСС.

Нижарадзе считает, что банкротство является целью, которую преследует руководство канала.

Ранее совладелица компании уже потребовала смещения с должности Гварамии в связи со словами, что он готов «мочиться» в продукты, которые поставляют в Россию.

«Плевать я хотел и на «Боржоми», и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию «Боржоми», вино и «Набеглави»? Ссать я хотел на все три, плевать мне. Мы страна или торговый объект?»

— возмутился глава ТВ в передаче «Акценты».

По мнению Нижарадзе, эти высказывания нанесли серьезный урон телекомпании, передает «Интерфакс». Так, из-за слов Гварамии виноделы грузинского края Кахетия провели митинг, требуя извинений от гендиректора за нецензурные заявления о вине, а также его отставку. Участники шествия перекрыли дорогу у Гомборского перевала. «Своим заявлением Гварамия оскорбил не только нас, виноделов, но и всю Грузию», — заявил один из митингующих Вано Сепиашвили, передает местный Первый канал.

Позже гендиректор канала извинился лишь за то, что упомянул минеральную воду «Набеглави» беспричинно, отметив, что ее производители — патриоты, так как их доля экспорта в Россию не превышает 7%.

Скандал вокруг «Рустави 2», который чуть не привел к еще большему обострению отношений между Москвой и Тбилиси, произошел из-за выходки телеведущего «Рустави 2» Георгия Габунии, который начал авторскую передачу «P.S.» с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина. Журналист нецензурно оскорблял главу государства, а также называл его «вонючим оккупантом».

Сразу после эфира у офиса телекомпании собрался стихийный митинг — к зданию пришли сотни жителей Тбилиси, возмущенные поступком Габунии, и требовали его уволить. Несмотря на это, гендиректор отстранил подчиненного от эфира лишь на два месяца и извинился не за содержание речи Габунии, а за использование «столь тошнотворной брани» в эфире.

Также Гварамия отметил, что после инцидента с ведущим рейтинг «Рустави 2» значительно вырос. Он попросил зрителей выбрать другой телеканал, если их задело высказывание журналиста.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе осудили «Рустави 2» за произошедшее. Глава государства заявила, что подобные действия приводят «либо к началу новой войны, либо это реванш нескончаемому перевороту».

«Патриотизм — это другое, и защита интересов страны агрессией, дестабилизацией и беспорядками не происходит. Он позволил себе то, что не позволено Грузии! Это называется повреждение государственных интересов», — заявила Зурабишвили.

Премьер-министр также назвал высказывания Габунии неприемлемыми. «То, что мы наблюдали в эфире «Рустави 2», является омерзительной провокацией и попыткой дестабилизации нашей страны. Это абсолютно неприемлемо!»

— возмутился глава правительства в своем твиттере.

Российская сторона учла реакцию грузинских властей, однако все равно отметила «обострение русофобских припадков» в стране. «Мы с вами вместе наблюдаем в последние дни все новые и новые обострения русофобских припадков, и все это — следствие нежелания или неготовности страны приструнить экстремистски настроенных молодчиков. Это и есть последствия, которые мы наблюдаем», — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

При этом Путин не оценил идею возбудить в России уголовное дело против Габунии. «Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше», — заключил президент.

Он также отказался вводить санкции против Грузии из уважения к населению страны. «Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никтo не знал, а сейчас все гoворят, ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на oтдых, потом придет, продолжит работу. Нo есть люди, которые в Грузии прoтестуют против этого», — сказал российский лидер.

Надо отметить, что все эти инциденты происходят на фоне обострения российско-грузинских отношений после начавшихся в конце июня антироссийских акций в Тбилиси. Поводом к ним послужил инцидент с участием российского депутата Сергея Гаврилова, который прибыл в Грузию в составе российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия, и — по приглашению грузинской стороны — занял место спикера парламента. Это послужило толчком для провокаций со стороны оппозиции.