Совбез ООН: Россия требует осудить действия Украины. LIVE

Ряд проголосовавших против стран объяснили такое решение неудачным временем для заседания, которое совпало с инаугурацией президента Украины Владимира Зеленского. Также звучал довод о том, что стоит подождать вступления закона в силу. Тогда российская сторона предложила провести такое заседание именно 16 июля.

Согласно процедуре Совета безопасности, повестка заседания вновь будет вынесена на голосование. Тем не менее, тема уже стоит в плане совета на июль и, скорее всего, все-таки будет обсуждена.