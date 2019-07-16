Совбез ООН: Россия требует осудить действия Украины. LIVE

В то же время министерство иностранных дел Украины в своем твиттере заявило, что российская сторона своей инициативой якобы пытается отвлечь внимание от годовщины трагедии MH17. «Чтобы отвлечь внимание от MH17, Россия пытается начать обсуждение закона об украинском языке на Совете безопасности ООН. Однако Россия имеет один язык в наличии: язык силы. Несмотря на это, справедливость будет установлена», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В свою очередь правительство Украины, возглавляемое Владимиром Гройсманом, рассчитывает успеть претворить в жизнь основные положения закона о государственном языке до формирования нового кабмина по итогам досрочных выборов в Верховную раду. «В ближайшее время еще действующий кабинет министров внесет на свое рассмотрение вопрос о назначении уполномоченного по вопросам языковой политики и создании Национальной комиссии по стандартам государственного языка», — сообщил в своем твиттере вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в преддверии встречи сообщил ТАСС, что закон о языке противоречит минским договоренностям. «Мы исходим из того, что в минских договоренностях есть пункт, в котором говорится о языковом самоопределении жителей Донбасса, — отметил он. — Получается, что этот закон нарушает их возможности гипотетически, если они вернутся в состав Украины, решать вопрос об их языковом самоопределении. С нашей точки зрения, это прямое нарушение Минских договоренностей. Именно этот вопрос мы и собираемся обсуждать».
Ряд проголосовавших против стран объяснили такое решение неудачным временем для заседания, которое совпало с инаугурацией президента Украины Владимира Зеленского. Также звучал довод о том, что стоит подождать вступления закона в силу. Тогда российская сторона предложила провести такое заседание именно 16 июля.
Согласно процедуре Совета безопасности, повестка заседания вновь будет вынесена на голосование. Тем не менее, тема уже стоит в плане совета на июль и, скорее всего, все-таки будет обсуждена.
21 мая СБ ООН уже заблокировал инициативу России обсудить украинский закон о госязыке. Против инициативы России тогда выступили шесть стран, в том числе США, Франция, Великобритания и Германия.
Парламент Украины весной принял законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», 15 мая его подписал тогда еще президент Украины Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. При этом следить за исполнением закона будут специальные «языковые инспекторы».
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Через час Россия планирует поднять вопрос о нарушении Украиной минских соглашений на заседании Совета безопасности ООН, которое пройдет на фоне вступления на Украине в силу закона о государственном языке, подписанного в мае 2019 года Верховной радой.
Закон предполагает исключительное использование украинского языка во всех сферах жизни.
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