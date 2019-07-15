Мешают зарубежные спонсоры: Грузия готова дружить с Москвой

Члены парламента Грузии высоко оценили теплый прием в России, и это разительно отличается от того, как относится к российским политикам ряд грузинских деструктивных сил – об этом рассказал глава делегации парламентариев Грузии Георгий Ломия по итогам переговоров с российскими коллегами в Москве.

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По его словам, беседы с депутатами и сенаторами РФ прошли конструктивно, а прямой диалог не имеет альтернативы. Он добавил, что прошедшее мероприятие в создавшихся условиях – «уже достижение», передает РИА «Новости».

«Нам нужен мир на Кавказе, это невозможно без диалога с соседями. Но по возвращению в Грузию нас будут поливать грязью», — посетовал Ломия.

Он также рассказал про события, с которых началась эскалация в двусторонних отношениях.

«Депутат Госдумы Сергей Гаврилов подвергся нападению в Тбилиси со стороны деструктивных сил, направленных на нарушение двусторонних отношений между Россией и Грузией», — указал грузинский депутат.

Он добавил, что антироссийские митинги, оскорбления в адрес президента России Владимира Путина со стороны ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии и высказывания генерального директора телеканала Николоза Гварамии – звенья одной цепи.

«Все провокации направлены на слом отношений между Россией и Грузией.

Разрушительным силам необходимо показывать свою активность их зарубежным спонсорам», — детализировал Ломия.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заверил, что «встреча прошла в хорошей дружественной обстановке, несмотря на то, что носила достаточно краткий характер».

Во встрече также приняли участие члены комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Кавинов и Казбек Тайсаев. С грузинской стороны в беседе участвовали депутат парламента от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания депутат городского собрания Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

«Для нас всегда контакты с нашими грузинскими коллегами интересны, важны и полезны», — подтвердил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он отметил, что в России искренне переживают из‑за состояния российско-грузинских отношений в последнее время, учитывая исторические добрые и тесные связи, которые существовали между двумя народами.

«То, что происходит сейчас, это чужие сценарии, которые навязываются нашим двум народам», — сказал сенатор, подчеркнув готовность работать вместе в направлении налаживания двусторонних отношений.

Стоит напомнить, что

новый всплеск антироссийских настроений в Грузии начался 20 июня после выступления депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в местном парламенте.

Оппозицию возмутило, что чиновника из России посадили на место грузинского спикера, передает НСН.

Со временем акции вылились в массовые беспорядки в Тбилиси, а недавно избранная президент Грузии Саломе Зурабишвили в фейсбуке опубликовала провокационный пост, в котором назвала Россию «врагом и оккупантом», передает ФАН.

23 июня к протестам присоединились и спортсмены: футболисты клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в майках с надписями о том, что Россия оккупировала часть их страны.

В ответ на эти действия президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете для российских компаний авиасообщения с Грузией с 8 июля и обязал до этого времени обеспечить возврат на родину российских туристов, находящихся на территории Грузии.

Однако, президент России Владимир Путин отказался вводить экономические санкции против Грузии, председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что одобряет это решение.

По словам доцента торговой политики РЭУ им Г. В. Плеханова Вячеслава Чеглова, Грузия будет терять не менее €300 млн в год в случае введения российских санкций.

Вместе с тем, Госдума поддержала санкции в отношении Грузии. Решение о введении «специальных экономических мер» в отношении Грузии, где продолжаются антироссийские провокации, остается за президентом по предложению правительства, говорилось в релизе Госдумы.