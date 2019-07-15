В группе риска: кто из губернаторов не переживет выборы

Холдинг «Минченко Консалтинг» подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0». Эксперты считают, что ключевым для глав регионов фактором, обеспечивающим получение и сохранение позиций в региональной политике, остается поддержка внутри так называемого «Политбюро 2.0» (термин, также используемый холдингом в своих исследований, условная группа представителей элиты, имеющих возможность оказывать влияние на политику. — «Газета.Ru»).

Наряду с этим в исследовании отдельное внимание уделяется такому параметру, как «качество политического менеджмента». Именно он, по мнению политологов, может определять успешность губернаторов-варягов в условиях «антиистеблишментной волны», которой характеризуются последние региональные кампании.

От слаженной работы «политической машины» зависят успехи нынешних временно исполняющих обязанности губернаторов (врио) на предстоящих в сентябре выборах.

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«Плохое значение этого параметра может говорить о сложностях, которые будут или уже есть в ходе кампании. Параметр динамический (меняется во времени. — «Газета.Ru»), поэтому будем следить», — поясняет руководитель аналитического департамента «Минченко Консалтинг» Кирилл Петров.

Врио с плохим менеджментом

Оценка «качества политменеджмента» производилась на основе опроса экспертов, входящих в комитет по политтехнологиям Российской Ассоциации по связям с общественностью (здесь значения ранжировались от 1 до 5 баллов).

Слабо отлаженный политический менеджмент (2 балла) среди недавно назначенных врио характерен для Игоря Артамонова (Липецкая область), Валерия Лимаренко (Сахалинская область), Казбека Кокова (Кабардино-Балкария) и Александра Беглова (Санкт-Петербург).

В группу врио с очень слабым политменеджментом (1 балл) попали Бату Хасиков (Республика Калмыкия) и Олег Хорохордин (Республика Алтай).

Эксперты отмечают, что пока не могут выставить оценки за данный параметр недавно приступившим к работе врио. В первую очередь, имеются в виду Игорь Бабушкин (Астраханская область), Махмуд-Али Калиматов (Республика Ингушетия) и Михаил Развожаев (Севастополь).

Калиматову при этом не надо избираться на прямых выборах (он должен будет пройти процедуру голосования Народным собранием Республики Ингушетия), а для Развозжаева избирательная кампания переносится на следующий год.

Кроме того, устойчивость губернаторов оценивалась, исходя из ряда других критериев: поддержка в рамках «Политбюро 2.0» (5 баллов), наличие больших проектов в регионе (5 баллов), экономическая привлекательность (3 балла), дата окончания полномочий (3 балла, чем дальше выборы тем выше оценка), позиционирование (3 балла).

Суммарно самые низкие оценки (10 и меньше) эксперты поставили Хасикову, Хорохордину и Калиматову.

Также невысокие оценки устойчивости получили все три губернатора, которые идут в этом году уже на второй срок. Андрея Бочарова (Волгоградская область) эксперты оценили в 9 баллов, Олег Кувшинников (Вологодская область) и Владимир Владимиров (Ставропольский край) получили по 8 баллов.

Новая череда отставок

Эксперты считают, что в следующем году, некоторым главам регионов грозят новые отставки. Под угрозой, в первую очередь, те губернаторы, у которых в 2020 году истекает срок полномочий — всего таких 16. Десяти из них исследователи поставили 10 баллов и ниже. Это значит, что руководитель региона, по мнению политологов, находится в «красной зоне», и его отставка весьма вероятна.

Такие низкие оценки политической устойчивости в этой категории получают Александр Дрозденко (Ленинградская область), Алексей Островский (Смоленская область), Сергей Ситников (Костромская область), Михаил Игнатьев (Чувашия), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Наталья Комарова (ХМАО), Сергей Левченко (Иркутская область), Владимир Илюхин (Камчаткская область), Игорь Орлов (Архангельская область), Александр Левинталь (Еврейская автономная область).

При этом в исследовании отдельно выделяется положение Левченко и Островского, которые являются представителями КПРФ и ЛДПР.

Назначение вместо них новых врио может вызвать скандал, считают авторы исследования.

Мнения разнятся

Вместе с тем такие оценки разделяют не все специалисты. В частности, политолог Дмитрий Фетисов в беседе с «Газетой.Ru» выразил сомнения в справедливости ряда положений доклада «Минченко консалтинг».

По его мнению, Дрозденко (Ленинградская область) и Кондратьев (Краснодарский край) Кремль считает очень эффективными губернаторами, при этом у них хорошие электоральные рейтинги в своих регионах. Политолог также считает крепкими позиции у Островского (Смоленская область), Ситникова (Костромская область) и Комаровой (ХМАО).

«Заметно выровнялись и отношения Левченко (Иркутская область) с федеральным центром, когда президент [России Владимир Путин] в ходе своего визита в регион фактически обозначил, что не видит вины губернатора в ситуации с наводнением», — отмечает Фетисов.

При этом он соглашается, что с обозначенными сложностями могут столкнуться Илюхин (Камчатская область), Левинталь (ЕАО) и Орлов (Архангельская область).

Что касается оценки политменеджмента новых врио, то Фетисов считает заниженной позицию Казбека Кокова (Кабардино-Балкария).

«Он хоть и не совершил ничего сверхвыдающегося, но резко контрастирует со своим предшественником [Юрием Коковым], не повторяя и не совершая его управленческих и политических ошибок», — отмечает эксперт.

Также Фетисов невысоко оценивает политический менеджмент врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса: «Он, как и Артамонов, уделяет очень много ресурсов своему личному пиару и не отвечает на запросы населения».