Лучше не станет: зачем грузинские депутаты приехали в Москву

Группа депутатов грузинского парламента 15 июля посетила с визитом Москву. В составе делегации были шесть человек — они представили партию «Альянс патриотов», оппозиционную политическую силу. Партия придерживается консервативной идеологии, была основана в 2012 году и выступала против курса тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Однако на последних президентских выборах партия тактически поддержала Саломе Зурабишвили как «меньшее зло»: «Мы не хотим, чтобы девятилетний режим вернулся. Мы делаем выбор между плохим и еще более плохим, чтобы спасти нашу страну»,

— заявлял в то время лидер партии Георгий Ломия. Он возглавляет делегацию грузинских парламентариев на встрече в Москве.

Реклама

В составе делегации в Россию приехала и Ада Маршания, возглавляющая политический секретариат партии. Она — дочь известного грузинского и советского ученого Лорика Маршания, и многие годы занималась проблемами Абхазии. В составе делегации находится также и депутат горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

На встрече с грузинскими парламентариями глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, которого цитирует ТАСС, заявил, что Москва готова постепенно снимать ограничения в отношении Тбилиси, если к этому готовы и грузинские власти.

В ходе встречи с депутатами «Альянса патриотов» Калашников сказал, что Россия должна полностью быть уверенной и понимать, что грузинская сторона располагает к снятию санкций. По словам Калашникова, в будущем не исключены меры, направленные на сближение двух стран.

В то же время, накануне приезда грузинских депутатов глава Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал не надеяться на восстановление отношений России и Грузии. Он пояснил, что

при нынешнем грузинском руководстве улучшение не представляется возможным.

При этом Слуцкий добавил, что Тбилиси и Москва смогут урегулировать ситуацию «мало-помалу».

Стоит отметить, что косвенной причиной недавнего обострения конфликта между Россией и Грузией стала поездка в эту страну группы российских депутатов для участия в межпарламентской ассамблее. Один из ее участников — Александр Гаврилов — занял в предложенное ему председательское кресло, что стало поводом для провокаций со стороны оппозиции.

Для Ломии и Маршании поездка в Грузию — это уже второй визит в Россию за последние два года. В 2017 году они уже были в Москве, и это была первая встреча грузинских депутатов с коллегами из России.

После грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года в Москве бывали лишь бывшие представители грузинского истеблишмента. Частым гостем в России, например, была экс-глава парламента Грузии Нино Бурджанадзе, которая выступала за нормализацию отношений.

По мнению наблюдателей, приезд грузинских политиков в Москву имеет, скорее, символическое значение и мало что может изменить в отношениях двух стран. Рычагов влияния на ситуацию у них нет, и единственное, что они могут сделать, — это пересказать коллегам мнения российских депутатов.

Для поездки ими выбран удобный момент: после заявлений президента России Владимира Путина, что Москва не будет вводить санкций против Тбилиси, напряженность начала немного спадать. Однако, как отметила в одном из интервью Бурджанадзе, «вернуть сейчас российско-грузинские отношения не на удовлетворительный, но хотя бы на тот уровень, который был неделю назад, будет крайне сложно».

Кризисная ситуация в отношениях Москвы и Тбилиси заставила грузинские власти вновь вернутся к теме Абхазии и Южной Осетии, которые Грузия считает «оккупированными».

В недавнем интервью изданию Deutsche Welle Саломе Зурабишвили несколько раз обвинила Россию в якобы оккупации этих территорий.

Заявления Зурабишвили стали заочным ответом Владимиру Путину, который напомнил о тяжелых отношениях Грузии с Абхазией, тогда еще автономией в составе этой страны. Как отметил Путин, «один из первых президентов современной Грузии, когда отменил вообще всякую автономию — и Аджарии, и Абхазии, и так далее — все это привело к взрыву и к братоубийственной войне».

Речь идет о первом президенте Грузии Звиаде Гамсахурдии, который, используя националистические настроения, начал конфликт в Абхазии, что привело к тому, что Абхазия де-факто стала самостоятельной. Гамсахурдия был свергнут сторонниками Эдуарда Шеварднадзе, который стал вторым президентом Грузии. Гамсахурдия после этого жил в Чечне, где был личным гостем лидера сепаратистов Джохара Дудаева. Однако погиб экс-президент на территории Грузии, это произошло в январе 1994 года. По одной версии, это было самоубийство, по другой — он был убит. Его прах был захоронен только в 2007 в Грузии.