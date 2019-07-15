«Не уступать москалям»: в Киеве раскритиковали позицию Зеленского

Бывший глава информационного департамента украинского МИДа Олег Волошин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его желание «победить Россию». По словам экс-представителя МИД, мир на Украине будет достигнут только в случае, если страна откажется от НАТО и предоставит Донбассу особый статус.

«Мира не будет, пока граждане Украины в своем большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет достигнут ценой уступок, например, отказа от НАТО, предоставления особого статуса для Донбасса. Надо где-то наступить на горло своей песни о том, что мы можем Россию победить»,

— заявил Волошин в эфире телеканала NewsOne.

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Бывший дипломат отметил, что особый статус Донбасса не приведет к тому, что «какой-нибудь вуйко (термин, применяемый к жителям западных областей Украины. — «Газета.Ru») из Ивано-Франковской области будет плохо спать». Также он призвал Зеленского отказаться от максималистского желания и нормализовать отношения с Россией, чтобы получать деньги от транзита российского газа, и «ни в чем не уступать москалям».

Особый статус Донбасса давно стал камнем преткновения для депутатов Верховной рады. Согласно минским соглашениям, Киев должен был принять закон об амнистии всех, кто участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе восстановить социально-экономические связи с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а также предоставить региону особый статус. В 2014 году украинский парламент принял закон об особом статусе Донбасса, но с тех он так и не вступил в силу.

В июне 2019 года ситуация не сильно изменилась: представители Киева в ходе встречи с полпредом ДНР на переговорах контактной группы Натальи Никоноровой в Минске отказали обсуждать предоставление особого статуса области. «Это явно подтверждает тот факт, что прогресс в рабочей группе зависит именно от наличия политической воли касательно выполнения обязательств по минским соглашениям. На данный момент мы вынуждены констатировать, что такой воли нет», — заявила Никонорова, передает РИА «Новости».

По словам Волошина, еще одним обязательным пунктом в достижении мира в стране является восстановление поставки воды в Крым.

«Поскольку мы считаем, что Крым был незаконно аннексирован, то, соответственно, все там в оккупации, а не враги, то мы должны им поставлять воду. Для меня это нормальная уступка»,

— пояснил Волошин.

Еще 7 июля советник президента Укрианы Даниил Гетманцев высказался против запрета на поставку пресной воды в Крым. «Я считаю, что, отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями», — пояснил политик.

Также он подчеркнул, что после парламентских выборов в Верховной раде предложат создать комитет по оккупированным территориям.

«Мы не должны отдельно говорить про Крым, а отдельно про Донбасс. И те, и другие территории оккупированы. Мы, к слову, хотим создать в Верховной раде комитет по оккупированным территориям. Это очень важный вопрос для стратегии развития страны», — заявил Гетманцев, передает газета «Час Пик».

В Крыму положительно оценили высказыванием советника Зеленского. «Крым оставили без воды — это понятно, но они же нанесли непоправимый урон своим территориям — Херсонской области, где и сейчас страдают от отсутствия воды больше, чем в Крыму. Но в любом случае эти здравые мысли, которые начали посещать украинских чиновников, говорят о том, что там что-то меняется, что они уже начинают трезветь, это уже хорошо», — пояснил заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс РИА «Новоси».

Ранее бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин назвал проблему водоснабжения рычагом давления страны на российские власти. «В среднесрочной перспективе это уничтожает промышленный потенциал региона и заставляет Россию нести огромные убытки, или переходить к другим формам освоения этих местностей»

— пояснил свою позицию Бабин.

Он заявил, что Украина может возобновить поставку воды, но в обмен на два города. «К примеру, у нас есть территория Северного Крыма, это два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сейчас больше всего страдают от отсутствия воды, потому что предприятия скоро будут закрываться, водные горизонты пустые, и оттуда люди будут ехать в первую очередь», — заключил бывший представитель главы государства.

До 2014 года Украина поставляла Крыму до 85% необходимой воды через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией подачу воды по каналу полностью прекратили.

В августе 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству природы сформировать рабочую группу для разрешения проблемы водообеспечения Крыма. На данный момент запасы воды на полуострове пополняют из хранилищ естественного стока и подземных источников. По словам экологов, такой метод добычи привел к засолению почвы. Власти Крыма регулярного призывают население экономить воду.

При этом вице-спикер госсовета Республики Крым Константин Бахарев в фейсбуке заявил, что в 2020 году полуостров не будет ни от кого зависеть в плане водоснабжения.

«Магистральный водопровод сейчас тянут с материковой России. В этом проекте будет задействован и Северо-Крымский канал. Полностью закрыть вопрос водоснабжения Республики мы планируем в 2020 году», — пояснил политик.