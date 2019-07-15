После выборов: на Украине раскрыли сроки снятия блокады

Экономическую блокаду с Крыма и Донбасса «с вероятностью в 30%» могут снять после выборов в Верховную раду. Об этом в разговоре с RT заявил руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Такой сценарий возможен <...>, если Зеленский будет чувствовать себя уверенно, если ему удастся сконцентрировать все инструменты власти», — подчеркнул политолог. По его мнению, снятие блокады станет серьезным шагом на пути к достижению компромисса с Российской Федерацией.

Выборы в Верховную раду должны пройти 21 июля. Накануне народный депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что прекращение блокады Крыма и Донбасса станет первым шагом к установлению мира в стране.

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«Люди всегдa рaссуждaют, где им выгодно. Нa сегодня, устроив блокaду, влaсть — прaвительство, пaрлaмент, президент, по сути, оттолкнули от себя людей — они не aссоциируют себя с Укрaиной», — подчеркнул украинский депутат.

Он также отметил, что блокада регионов невыгодна самой Украине — как с экономической, так и с социальной точки зрения. Объявив о блокаде, киевские власти оттолкнули огромный процент людей, которые не ассоциируют себя с Украиной, подчеркнул Мураев, передает ФАН.

Депутат добавил, что любые попытки блокады являются крайне невыгодными для украинской стороны.

Депутат Государственной думы Константин Бахарев от Керченского избирательного округа в разговоре с НСН заявил, что подобные «примирительные» заявления — лишь попытка набить себе рейтинг перед парламентскими выборами.

«Заявление депутата Верховной рады по поводу Крыма — это событие для одного человека. Того, кто сделал это заявление. Сейчас период выборов на Украине. У кандидатов в ход идут любые способы привлечь к себе внимание.

Мы здесь начнем комментировать высказывания депутата Верховной рады по поводу полуострова — и у человека будет праздник на душе! Представляете, кто-то в России заметил его высказывание?» — подчеркнул российский депутат.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик также прокомментировал слова украинского парламентария о снятии с Крыма блокады.

По словам депутата, при анализе подобных заявлений нужно учитывать, что через неделю на территории страны состоятся внеочередные парламентские выборы. Мураев констатировал «банальные вещи».

«Да, пять лет официальный Киев вел планомерную работу по «наказанию» севастопольцев и крымчан», — сказал Белик, добавив, что действия Киева привели к обратному эффекту и оттолкнули жителей региона от Украины еще больше.

Экономическая блокада Крыма со стороны Украины была начата в сентябре 2015 года по инициативе группы лидеров «меджлиса крымскотатарского народа» (организация запрещена в России). Объявлялась организаторами как «гражданская блокада Крыма», имевшая целью прекращение поставок продовольствия. Была также перекрыта железнодорожная ветка, по которой осуществлялись поставки сырья для промышленных предприятий Крыма.

В конце января 2017 года группа бывших участников военной операции в Донбассе, среди которых были и депутаты Верховной рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной украинским властям территорией Донбасса. Они объявили незаконной любую торговлю с самопровозглашенными республиками, а все осуществляемые товарные перевозки назвали контрабандой.

Изначально Порошенко осудил действия этих так называемых добровольческих батальонов, указав на значительный ущерб для экономики страны от блокады Донбасса. Но уже спустя несколько недель по его же инициативе Совет национальной безопасности и обороны республики принял решение перекрыть транспортное сообщение с регионом.

В ответ на транспортную блокаду со стороны украинских радикалов власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции на подконтрольных им территориях.

Блокада Донбасса лишь за 2017 год нанесла ущерб украинской экономике в размере $1,8 млрд, заявляли в Нацбанке Украины.