Не с теми дружите: Япония получила ответ по Курилам

Россия отказалась обсуждать с Японией возможную передачу Токио двух Южных Курильских островов. Об этом японскому агентству Kyodo сообщил близкий к переговорному процессу источник.

Одна из причин беспокойства — военный альянс Японии и США, подчеркнул собеседник издания. Кроме того, «курильский компромисс» вызвал бы резкое снижение национальной поддержки российских властей.

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что предмет переговоров с Японией — заключение мира. Об этом принадлежащий Григорию Березкину РБК сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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Она отметила, что российско-японские переговоры проходят в сферах экономики, культуры и гуманитарной деятельности. Однако тема Курил затрагивается лишь в контексте мирного договора.

1 июля газета «Известия» сообщила, что на официальном сайте саммита «Большой двадцатки» (G20) Курильские острова были отмечены как японская территория. Источник в дипломатических кругах рассказал изданию, что Япония «рисовала» Курилы своими всегда, и после многочисленных нот протеста МИД России решил занять позицию «все равно острова наши».

На следующий же день МИД РФ выразил протест японской стороне. Мария Захарова заявила, что подобное изображение Курильских островов противоречит документам, завершившим Вторую Мировую войну.

При этом по итогам саммита G20 в Осаке президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявили о прогрессе в непростом процессе переговоров о мирном соглашении между двумя державами, передает ФАН.

«Отметили [с Абэ] в позитивном ключе, что министры иностранных дел двух стран наладили предметный диалог по этой непростой и чувствительной для обеих стран теме. Этот диалог будет продолжен», — подчеркнул Путин.

Незадолго до этого Владимир Путин прокомментировaл возможность отдaть Японии Курильские островa. «Тaких плaнов у нaс нет», — скaзaл президент. Он добaвил, что российский флaг нaд островaми не будет спущен. Кроме того, по словaм российского лидера, Москвa нaмеренa рaзвивaть Дaльний Восток в целом и южные Курилы, передает НСН.

«Все эти прогрaммы будут реaлизовывaться — и по рaзвитию экономики, рыбной отрaсли, других состaвляющих. Мы будем рaзвивaть тaм инфрaструктуру», — отметил Путин.

Диалог между Россией и Японией ведется о заключении мирного договора, так и не подписанного после Второй мировой войны. При этом переговоры не повлияли на позицию Москвы, настаивающей на российском суверенитете над островами Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, на которые претендует Токио.

По словам премьера Японии Синдзо Абэ, японская сторона отказалась от прав на архипелаг согласно заключенному в 1951 году в Сан-Франциско мирному договору. Он

убежден, что суверенитет Страны Восходящего Солнца распространяется на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва с этим решительно не согласна и требует уважать российский суверенитет над островами.

Абэ желает поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского союза Никита Хрущев соглашался рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора с СССР. Современное предложение Токио также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в старой декларации не упоминается.

В конце декабря 2018 года японский премьер сообщил, что в переговорах с Россией по поводу мирного договора «существует ряд проблем». Японский лидер желает начать «конкретное обсуждение» на встрече с президентом России. Тем не менее, в нaчaле июня стaло известно, что прaвительство Японии решило откaзaться от идеи зaключения рaмочного соглaшения по мирному договору с Россией.

Отечественный МИД при этом неоднократно заявлял, что российский суверенитет над островами Курильской гряды не подлежит сомнению.