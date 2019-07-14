«Не зря боятся»: Украине предрекли массовые чистки

Люди из окружения экс-президента Украины Петра Порошенко не зря опасаются за свою дальнейшую карьеру и свободу. Об этом в разговоре с RT заявил замглавы Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

«Мы видим, что Зеленский уже выступает с откровенными заявлениями, вроде того, что необходима люстрация всех тех, кто работал с Порошенко, и Порошенко лично. Я думаю, что не беспочвенны подозрения людей из его окружения, которые опасаются за своё будущее», – подчеркнул политолог.

Так Шатров прокомментировал слова украинского юриста Андрея Портнова о «массовых арестах», которые могут ударить по окружению Порошенко. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский ранее внес в Верховную раду законопроект о люстрации.

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Под действие этого закона попадает и экс-глава Украины Петр Порошенко. Однако Шатров также отметил, что до выборов в парламент у Зеленского нет реальной возможности «пойти на резкие действия».

Для полномасштабного наступления на своих противников Зеленский должен дождаться формирования верного депутатского корпуса. Тогда президент сможет «почувствовать свою силу», добавил эксперт.

Преследование своих предшественников на государственных постах Зеленский может устраивать для сохранения своего политического веса и рейтинга, подчеркнул Шатров. Поскольку сейчас Украине не хватает ресурсов и возможностей для «качественного рывка»,

у нового украинского лидера есть лишь одна возможность сохранить влияние, добавил политолог, и это – «перевод стрелок» на старую власть.

Юрист Андрей Портнов, инициировавший несколько уголовных расследований в отношении Петра Порошенко, ранее предрек Украине массовые задержания «в геометрической прогрессии». По его словам, для борьбы с коррумпированными старыми чиновниками стране также нужна смена генерального прокурора.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о люстрации. Украинский лидер предложил расширить действие люстрации на президента, депутатов, министров и других чиновников высшего ранга, занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, передает ФАН.

«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию — мы предлагаем ее усилить», – подчеркнул Зеленский.

Кроме Порошенко, в документе упомянуты спикер Верховной рады, его заместители, премьер-министр страны, все вице-премьеры, главы Национального банка, генеральный прокурор, председатель Службы безопасности Украины, секретарь Совета по нацбезопасности и обороне, его замы, глава президентской администации и прочие.

Сам бывший глава государства Петр Порошенко назвал идею Зеленского «пророссийским реваншем».

«Прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 год находились в исполнительной или законодательной власти. Люстрировать для того, чтобы освободить место для пятой колонны», — заявил политик.

За день до этого Государственное бюро расследований Украины возбудило новые уголовные дела в отношении Петра Порошенко, заявил Андрей Портнов.

В отношении экс-президента начато расследование о вмешательстве в деятельность судебных органов, злоупотреблении властью и служебным положением, передает НСН.

Ранее против Порошенко уже было возбуждено восемь уголовных дел. Его подозревают в фальсификациях документов, незаконном назначении правительства, государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти.

Экс-президент Украины уже прокомментировал возбужденные против него уголовные дела. По его словам, персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.

«Против Порошенко не возбуждено ни одного уголовного дела. Точка. По факту возбуждено несколько уголовных дел… Подчеркиваю: я горжусь каждым уголовным делом, которое открыто по факту», — сообщил Порошенко.

Кроме уголовных дел о госизмене и злоупотреблениях, Порошенко подозревают в отмывании денег на сумму $300 млн, добытых при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

Стоит отметить, что идея о люстрации на Украине уже выдвигалась — самим Петром Порошенко в 2014 году. В октябре президент подписал закон «Об очищении власти», определивший правовые и организационные основы проведения проверки чиновников «с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».

«Люстрации быть. Госаппарат будет очищен от агентов КГБ и верхушки Партии регионов», — заявлял Порошенко.