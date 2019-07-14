«Это геноцид»: Трамп начал облавы на мигрантов

Американские правоохранители под руководством агентов иммиграционной и таможенной служб 14 июля должны приступить к масштабной операции по поиску мигрантов, которые скрываются от депортации.

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О том, что власти США предпримут жесткие меры для выдворения мигрантов, ранее предупреждал президент США Дональд Трамп. Он предполагал провести подобную операцию в еще начале июля, однако она была отложена. Трамп мотивировал это тем, что хочет дать демократам и республиканцам шанс договориться.

Правда, несмотря на заявления Трампа, что из страны будут депортированы «миллионы нелегалов», цели правоохранителей куда скромнее. Облава будет проходить в нескольких городах, среди которых — Нью-Йорк, Хьюстон, Новый Орлеан, Лос-Анджеле, Балтимор. Цель операции властей — задержание не менее 2 тыс. мигрантов.

Как отметили в беседе с The Guardian представители иммиграционной и таможенной служб, все, кто имеет проблемы с законом, будут подвергнуты аресту или депортации, если ранее соответствующее решение принял суд.

Однако у правозащитников немало претензий к действиям властей — они неоднократно заявляли, что правоохранители идут на различные уловки, не давая мигрантам возможности на защиту. Так, присылаемые им повестки часто содержат неправильные адреса или посылаются слишком поздно, чтобы не дать времени подготовиться к заседанию.

В интервью телекомпании CBS руководитель иммиграционной службы Марк Морган заявил, что жесткие меры во время рейда будут применяться только к людям с криминальным прошлым: «Если вы мама с ребенком, никто на вас наручники не наденет».

Вместе с тем правозащитники отмечают случаи жесткого обращения с нелегалами. Они также заявляют, что

центры содержания для нелегальных мигрантов представляют собой настоящие тюрьмы, где мигранты содержатся в тяжелых условиях.

Как отмечает The Guardian, депортации могут привести к тому, что семьи мигрантов будут разделены со своими детьми.

Член конгресса от Демократической партии Александрия Окасио-Кортез недавно сравнила миграционные пограничные центры содержания, созданные администрацией Трампа, с «концентрационными лагерями». На официальных сайтах властных структур можно увидеть уютные помещения, где есть даже школьные парты для занятий, однако, как отмечает CBS, есть немало центров, где условия содержания ужасны и царит антисанитария.

На недавних слушаниях в конгрессе США перед законодателями выступила мама одной из девочек — 21-летняя Ясмин Хуарес из Гватемалы. Со слезами на глазах она рассказывала, что ее малолетняя дочь умерла из-за легочной инфекции, которую она подхватила в одном из центров временного содержания в Техасе в мае 2018 года. Из-за отсутствия квалифицированного медперсонала ей не смогли вовремя оказать врачебную помощь. В мае иммиграционные власти США заявили о гибели шести детей в центрах временного содержания.

«Трамп пытается оправдать то, что он делает, говоря, что его цель — преступники. Это ложь. Это семьи, а это дети. В настоящее время под стражей в США находятся тысячи детей-мигрантов, разлученных со своими родителями, живущих без лекарств и гигиенических принадлежностей и поддержки со стороны близких»,

— говорит «Газете.Ru» жительница штата Коннектикут и общественный активист Санни Боско, которая заявляет, что сторонники Трампа неспособны признать, что происходящее представляет собой «геноцид».

Боско, как и другие правозащитники, приняла участие в массовых протестах против политики властей США в отношении мигрантов. Они начались в начале июля в нескольких городах страны накануне объявленной депортации. Правозащитники организуют помощь мигрантам, раздавая им брошюры с номерами телефонов общественных организаций, а также создавая группы поддержки в социальных сетях.

Действия правозащитников сыграли определенную роль в смягчении позиции администрации. Трамп выразил беспокойство условиями содержания мигрантов во временных центрах размещения, заявил, что представители СМИ должны получить доступ в центры временного содержания нелегальных мигрантов. «Я хочу, чтобы пресса вошла и увидела их», — заявил Трамп.

Борьба с нелегальной миграцией стала одним из главных пунктов, с которым символизируется деятельность Трампа. Он нередко выступал с заявлениями, где обвинял мигрантов в продаже наркотиков, а также создании криминальных банд. Подобное отношение к мигрантам разделяет часть консервативно настроенного электората Трампа. Негативное отношение к мигрантам из стран Латинской Америки разделяют в большей степени избиратели Республиканской партии.

При этом уровень депортаций при Трампе пока даже не достиг показателей его предшественника Барака Обамы. В 2018 году из США были депортированы 250 тыс. нелегальных мигрантов, в то время как в 2012 году, при правлении Обамы, из США были выдворены 410 тыс. мигрантов.

Ужесточение действий в отношении мигрантов происходит на фоне проблем, которые испытывает Трамп в связи со строительством стены на границе с Мексикой. Власти не смогли приступить 1 июля к строительству пограничной стены между Мексикой и США из-за постановления суда Калифорнии.

Согласно решению федерального судьи штата, где должны возникнуть отдельные участки пограничной стены, президент не может использовать $2,5 млрд, выделенные для строительства. В решении говорилось, что само выделение средств было незаконным, а строительство якобы несет экологические риски. Комментируя это решение, Трамп назвал его «безобразным» и пообещал немедленно подать апелляцию. «Думаю, что выиграем ее», — добавил Трамп.

На днях президент США обратился в Верховный суд для отмены этого вердикта. Решение суда станет известно 19 июля.