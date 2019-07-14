«Ловить по всему миру»: соратников Порошенко ждут задержания

Смена глав ключевых ведомств на Украине, а главным образом увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, станет отправной точкой для возбуждения уголовных дел и арестов самых ближайших соратников бывшего главы государства Петра Порошенко, спрогнозировал экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Юрий Портнов.

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Он напомнил, что перед уходом Порошенко пытался сменить весь судейский корпус на Украине на лояльных себе людей, однако это у него не получилось, поэтому теперь силовики спокойно изучают возможные преступления команды Порошенко, а судьи дают работать следователям и не блокируют их ходатайства, рассказал Портнов в эфире украинского телеканала NewsOne.

«Как только гарантии, которые ему дал действующий генеральный прокурор, исчезнут, то вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии и начнут ловить всех в разных местах. Наша задача сейчас подготовить все документы, чтобы при смене генерального прокурора начать массовые задержания», — пояснил юрист.

Он также посетовал на то, что пока ни Служба безопасности Украины, ни Национальное антикоррупционное бюро, ни Нацполиция не проявляют особой активности в расследовании в отношении чиновников, но подчеркнул, что проблема решится после смены правительства.

«В каждом министерстве и органе власти должна быть группа, которая исследовала бы деятельность предшественников, по всему миру их надо задержать.

А тем, кто останется, предложить сделки со следствием, чтобы маленькие чиновники давали показания против крупных, конфисковать все имущество, активы зачислить в доход госбюджета», — резюмировал Портнов.

Кроме того, по его словам, мэр Киева Виталий Кличко также в ближайшее время попадет под уголовное преследование — по данным украинских СМИ бывший чемпион мира по боксу превысил должностные полномочия, раздавая землю в украинской столице своими единоличными решениями, передает ФАН.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Одесском морском порту потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова уволиться.

Причиной этого стало нежелание Власова снять с должностей руководителей Черновицкой, Волынской, Львовской и Закарпатской областных таможен — что поручал сделать Зеленский месяц назад, поскольку работа этих подразделений вызвала у него недоверие.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о люстрации высших украинских чиновников и депутатов. Под действие законопроекта №10444 попадает также Петр Порошенко, передает НСН.

Люстрация должна коснуться всех высокопоставленных лиц Украины,

занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года, когда в стране произошел госпереворот, и до 19 мая 2019 года — инаугурации Зеленского.

Кроме Порошенко, в документе упомянуты спикер Верховной рады Андрей Парубий, его заместители, премьер-министр страны Владимир Гройсман, все вице-премьеры, глава Национального банка Яков Смелый, генеральный прокурор Юрий Луценко, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Александр Турчинов, его замы, глава президентской администрации Андрей Богдан и прочие.

Законопроект был определен в Раде как «неотложный». В пояснительной записке к документу говорится, что его цель — прекращение злоупотребления властью и служебным положением и борьба с незаконным личным обогащением.

Тогда же в офисе Зеленского прошли обыски. О этом сообщало издание «Главком» со ссылкой на осведомленный источник.

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины изучают деятельность СНБО при Петре Порошенко.

«Касается тех совещаний, которые связаны с планированием военных операций во времена президентства Порошенко», — отмечалось в статье.

Следователей ГБР интересует, кто подписывал документы под грифом «совершенно секретно», а также — кто и что говорил на совещаниях. Для этого проводятся опросы сотрудников СБУ, которые обеспечивали секретность совещаний в ситуативной комнате СНБО.

Накануне, 11 июля, Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Точно не известно, в рамках какого из восьми уголовных дел будут допрашивать политика.

В ГБР также сообщили, что сейчас проводится проверка документов, на основании которых с банковских счетов бывшего украинского лидера были сняты $34 млн наличными. За несколько дней до этого ГБР Украины подготовило ходатайство на арест движимого и недвижимого имущества завода «Кузня на Рыбальском» и его акций по делу против Порошенко.