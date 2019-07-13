Посмотреть одним глазком: Зеленский посетил границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Херсонскую область посетил контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар» на границе с российским Крымом и ознакомился с оборудованием инфраструктуры объекта.

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Несколькими днями ранее Зеленский назвал темы, которые хотел обсудить с президентом России Владимиром Путиным при личной встрече.

«Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — уточнил он.

Место встречи он предложил устроить в Минске. Президент Украины сообщил, что на саммите должны также быть президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Москва ответила в положительном ключе, но добавила, что вопрос требует всесторонней подготовки.

За три дня до этого в Крыму отреагировали на появление на Украине законопроекта, который предлагает ввести уголовную ответственность за непризнание полуострова украинскими.

Как заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, такие законодательные инициативы — попытка вступить в борьбу с абсолютной реальностью, передает НСН.

С этим ничего не смогла поделать пятилетняя промывка мозгов населению и антироссийская риторика, отметил Ганжара. Он также выразил уверенность, что такой закон, в случае принятия, будет неработоспособным.

По словам народного избранника,

киевскому режиму не нравится, что сами украинцы в своем большинстве прекрасно осознают, что Крым — часть России, и относятся к этому с пониманием.

В прошлом месяце экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение России в ПАСЕ стало шагом к признанию российской юридисдикции над Крымом, а также к «снижению санкционного давления». Он добавил, что украинская сторона добивалась продления антироссийских санкций, «хотя это было нелегко».

Чуть ранее сообщалось, что Зеленский назначил на должность своего «постпреда» в Крыму доцента кафедры международного права Киевского национального университета Антона Кориневича, передает ФАН.

«Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым», — говорится в документе, опубликованном на сайте украинского президента.

Предыдущий так называемый «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин был назначен в августе 2017 года. Затем, в декабре 2018-ого, бывший украинский лидер Петр Порошенко снял его с поста.

Временное представительство лидера Украины в Крыму находится в Херсоне на юге Украины. Основной задачей «постпреда» в Киеве назвали «восстановление украинского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом».

В Госдуме отреагировали на это назначение, назвав должность «постпреда» «тенью отца Гамлета».

«Назначение нового постпреда — это продолжение политики по созданию иллюзии, будто Крым — украинский регион.

Никого не смущает, что на полуострове украинского постпреда днем с огнем не сыскать... Это тень отца Гамлета. Но для поддержания статуса «украинского Крыма» постпред необходим», — отметил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Украинские власти стремятся таким образом показать мировой общественности борьбу за возвращение полуострова в состав Украины, сказал Бальбек.

«А для Крыма главное, чтобы новый постпред не пакостил, а там — пусть что хочет делает и какие угодно доклады начальству отправляет», — обратил внимание парламентарий.

Стоит отметить, что Порошенко допускал, что украинские власти могут отказаться от территориальных претензий на Крым в обмен на урегулирование военного конфликта в Донбассе. Также он подчеркнул, что, приняв решение окончательно «отдать» Крым России, украинская власть «сразу же перестанет быть властью».

В ответ на это депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет указал, что Крымский полуостров является частью России и не может быть предметом торга.

«Порошенко постепенно выходит из параллельного мира и осознает, что Украина не сможет двигаться дальше без признания российского статуса Крыма», — отметил Шеремет.

Парламентарий также добавил, что не Россия развязала «братоубийственную войну» в Донбассе. Депутат заключил, что

Украина должна признать выбор жителей Крыма, иначе не сможет считаться цивилизованным государством.

Отметим, что Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума. В ходе голосования большая часть жителей полуострова — порядка 90% — выбрали воссоединение с Россией. Выбор крымчан не поддержали страны Евросоюза, а также США. Они буквально сразу после проведения референдума ввели антироссийские санкции.

В то же время Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва много раз заявляла, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».