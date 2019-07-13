«Вы считаете, что я идиот?» Зеленский уволил главу таможни

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает перетряхивать аппарат управленцев высшего звена – на совещании в Одесском морском порту глава государства потребовал уволиться от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова.

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Причиной этого стало нежелание Власова уволить руководителей Черновицкой, Волынской, Львовской и Закарпатской областных таможен – что поручал сделать Зеленский месяц назад, поскольку работа этих подразделений вызвала у него недоверие.

При этом, по словам Зеленского, Власов обещал их уволить за нарушения и даже написал отчет о принятых кадровых решениях в фейсбуке. В то же время, как Зеленский выяснил позднее из предоставленных ему официальных документов, таможенники не были уволены, а просто ушли в отпуск.

После возмущения президента, выраженного уже в ходе заседания, Власов пояснил, что сотрудники ушли в отпуск в связи с ухудшением здоровья родственников, а также написали заявления на увольнение.

«Вы считаете, что я идиот? Когда мы можем ждать от вас заявления об увольнении?»

— спросил Зеленский в связи с происходящим, на что Власов ответил, что напишет заявление непосредственно после заседания и отправит его в правительство.

Днем ранее кресло стало шататься и под мэром Днепра Борисом Филатовым — Зеленский поспорил с ним по поводу сроков сдачи в эксплуатацию Центрального моста после капитального ремонта. Видео заключенного пари опубликовано в ютубе телеканалом «112 Украина».

Спор состоялся во время поездки украинского президента в Днепр, когда он осматривал работы на объекте.

«Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября [день города в Днепре] будет торжественное открытие моста», — сообщил глава государства, пообещав в этом случае принять участие в церемонии.

«А если не будет, то господин Филатов напишет заявление и уйдет в отставку», — добавил украинский лидер.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о люстрации высших украинских чиновников и депутатов. Под действие законопроекта №10444 попадает также бывший президент Петр Порошенко, передает НСН.

Люстрация должна коснуться всех высокопоставленных лиц Украины, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года, когда в стране произошел госпереворот, и до 19 мая 2019 года — инаугурации Зеленского.

Кроме Порошенко, в документе упомянуты спикер Верховной рады Андрей Парубий, его заместители, премьер-министр страны Владимир Гройсман, все вице-премьеры, глава Национального банка Яков Смелый, генеральный прокурор Юрий Луценко,

председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Александр Турчинов, его замы, глава президентской администрации Андрей Богдан и прочие.

Законопроект был определен в Раде как «неотложный». В пояснительной записке к документу говорится, что его цель — прекращение злоупотребления властью и служебным положением и борьба с незаконным личным обогащением.

Накануне Зеленский выступил с обращением по поводу люстрации. В своем фейсбуке он раскритиковал коррумпированные остатки старой власти на Украине, передает ФАН.

«Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу? Для чего министры рассказывают, что украинцы очень много едят, строят дороги только в собственном фейсбуке и рожают детей в Америке, а сами угробили здоровье нации?» — возмутился украинский лидер.

Кроме того, Зеленский 9 июля освободил от должности 71 главу районных администраций. В соответствии с распоряжением, глав районных администраций сняли по причине завершения срока полномочий бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как отмечается,

больше всего чиновников уволили в Винницкой и Кировоградской областях. Там от должностей освободили по 10 глав администраций. А в Донецкой области уволили только троих чиновников.

Чуть ранее Зеленский вновь обратился к депутатам Верховной рады с просьбой немедленно рассмотреть отставку генпрокурора страны Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины со ссылкой на его письмо в парламент от 1 июля. В этом послании он ссылается на соответствующие положения конституции страны.

Впрочем, рада снова отказалась отправить в отставку Климкина. Как отмечается, за проект «Об увольнении Климкина П.А. с должности министра иностранных дел Украины» проголосовали 160 депутатов. Для принятия решения необходимо 226 голосов.