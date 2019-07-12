Порошенко в ярости: телемост Россия — Украина. LIVE

Первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной стартовал в эфире телеканала «Россия 1» в рамках программы «Надо поговорить».

В студии телеканала ведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов.

Предполагается, что в ходе программы не будут подниматься политические вопросы.