Порошенко в ярости: телемост Россия — Украина. LIVE

Первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной стартовал в эфире телеканала «Россия 1» в рамках программы «Надо поговорить».
В студии телеканала ведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов.
Предполагается, что в ходе программы не будут подниматься политические вопросы.
При этом телеканал «Россия 1» не стал отменять телемост между Россией и Украиной и пригласил участников будущего эфира в московскую студию.
«Телемост задумывался для того, чтобы простые люди, не политики, попытались, глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем», — заявили в пресс-службе телеканала.
После заявления Зеленского украинский NewsOne отменил телемост с Москвой. Телеканал объяснил свое решение поступление огромного количества угроз в адрес журналистов.
«На протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака», — заявили в NewsOne.
Однако партия экс-лидера Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» назвала идею телемоста попыткой повлиять на внеочередные выборы в Верховную раду. «Это еще один механизм влияния на украинцев во время избирательной кампании. Цель Москвы проста — через вроде бы разговоры «о мире» завести в Верховную раду Украины как можно большее число пророссийских депутатов, чтобы политически закрепить реванш в стенах Верховной рады», — заявили в партии Порошенко.
В то же время, Кремль приветствовал инициативу «России 1» и украинского телеканала News One провести телемост. «Несмотря на все, скажем так, политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял. И это общение и прямо и опосредованно продолжается», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его мнению, идея о проведении телемоста заслуживает высокой оценки.
В свою очередь, Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом.
«Анонсированный телемост — это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого — вновь поделить нас с вами на два лагеря. Одному лагерю политики расскажут «конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы», — сказал Зеленский.
Нападки на журналистов со стороны властей Украины в итоге привели к акциям протеста у здания NewsOne. Сотни людей потребовали от телеканала отменить телемост с Россией. При этом радикалы призвали президента Украины Владимира Зеленского оценить идею проведения телемоста с Россией.
Впоследствии украинский NewsOne столкнулся с обвинениями в госизмене, представители радикальных движений начали угрожать журналистам телеканала, а в Верховной раде решили лишить СМИ лицензии.
При этом на NewsOne выход на открытый диалог с Россией журналистским долгом. Телеканал также утверждал, что около 70% людей на Украине ждут прямых переговоров с Москвой.
В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал телеканал отказаться от проведения телемоста, чтобы «не играть на руку врагу».
«Откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу», — написал Гройсман в фейсбуке.
В начале июля телеканал «Россия 1» анонсировал проведение телемоста под названием «Нам надо поговорить» с украинским телеканалом NewsOne. Мероприятие было назначено на 12 июля и должно было продлиться несколько часов. Однако идея вызвала резкую реакцию властей Украины, которые обрушились с критикой на NewsOne.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Телемост «Надо поговорить» между Россией и Украиной состоится уже через полтора часа. Среди участников с украинской стороны будут деятели кино, науки и спорта. Изначально организаторами мероприятия выступили «Россия 1» и NewsOne.
Однако украинскому телеканалу пришлось отказаться от телемоста в связи с резкой критикой подобной идеи в Киеве. Поэтому жители Украины присоединятся к телемосту с помощью Skype. В студии «России 1» также будут российско-украинские семьи — некоторые из них поддерживали общение, а некоторые возобновят его прямом в эфире.
Мы следим за развитием событий в режиме реального времени.