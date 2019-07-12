Порошенко в ярости: телемост Россия — Украина. LIVE

Телемост Россия — Украина. ОНЛАЙН

В эфире «России 1» выходит программа «Надо поговорить», в ходе которой россияне и украинцы смогут обсудить самые острые вопросы. Политические отношения Москвы и Киева переживают небывалое в истории охлаждение, однако диалог между жителями никто не отменял, подчеркивают в Кремле. На Украине же идея вызвала резкую критику и властей, и националистически настроенной части общества. Как проходит исторический «телемост», следим в режиме онлайн.
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18:00

Первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной стартовал в эфире телеканала «Россия 1» в рамках программы «Надо поговорить».

В студии телеканала ведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов.

Предполагается, что в ходе программы не будут подниматься политические вопросы.

17:56

При этом телеканал «Россия 1» не стал отменять телемост между Россией и Украиной и пригласил участников будущего эфира в московскую студию.

«Телемост задумывался для того, чтобы простые люди, не политики, попытались, глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем», — заявили в пресс-службе телеканала.

17:48

После заявления Зеленского украинский NewsOne отменил телемост с Москвой. Телеканал объяснил свое решение поступление огромного количества угроз в адрес журналистов.

«На протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака», — заявили в NewsOne.

17:40

Однако партия экс-лидера Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» назвала идею телемоста попыткой повлиять на внеочередные выборы в Верховную раду. «Это еще один механизм влияния на украинцев во время избирательной кампании. Цель Москвы проста — через вроде бы разговоры «о мире» завести в Верховную раду Украины как можно большее число пророссийских депутатов, чтобы политически закрепить реванш в стенах Верховной рады», — заявили в партии Порошенко.

17:34

В то же время, Кремль приветствовал инициативу «России 1» и украинского телеканала News One провести телемост. «Несмотря на все, скажем так, политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял. И это общение и прямо и опосредованно продолжается», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его мнению, идея о проведении телемоста заслуживает высокой оценки.

17:26

В свою очередь, Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом.

«Анонсированный телемост — это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого — вновь поделить нас с вами на два лагеря. Одному лагерю политики расскажут «конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы», — сказал Зеленский.

17:18

Нападки на журналистов со стороны властей Украины в итоге привели к акциям протеста у здания NewsOne. Сотни людей потребовали от телеканала отменить телемост с Россией. При этом радикалы призвали президента Украины Владимира Зеленского оценить идею проведения телемоста с Россией.

17:10

Впоследствии украинский NewsOne столкнулся с обвинениями в госизмене, представители радикальных движений начали угрожать журналистам телеканала, а в Верховной раде решили лишить СМИ лицензии.

17:02

При этом на NewsOne выход на открытый диалог с Россией журналистским долгом. Телеканал также утверждал, что около 70% людей на Украине ждут прямых переговоров с Москвой.

16:55

В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал телеканал отказаться от проведения телемоста, чтобы «не играть на руку врагу».

«Откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу», — написал Гройсман в фейсбуке.

16:50

В начале июля телеканал «Россия 1» анонсировал проведение телемоста под названием «Нам надо поговорить» с украинским телеканалом NewsOne. Мероприятие было назначено на 12 июля и должно было продлиться несколько часов. Однако идея вызвала резкую реакцию властей Украины, которые обрушились с критикой на NewsOne.

16:45

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».

Телемост «Надо поговорить» между Россией и Украиной состоится уже через полтора часа. Среди участников с украинской стороны будут деятели кино, науки и спорта. Изначально организаторами мероприятия выступили «Россия 1» и NewsOne.

Однако украинскому телеканалу пришлось отказаться от телемоста в связи с резкой критикой подобной идеи в Киеве. Поэтому жители Украины присоединятся к телемосту с помощью Skype. В студии «России 1» также будут российско-украинские семьи — некоторые из них поддерживали общение, а некоторые возобновят его прямом в эфире.

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