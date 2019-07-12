На кону пост: Зеленский поспорил с мэром

Глава Украины Владимир Зеленский поспорил с мэром Днепра Борисом Филатовым по поводу сроков сдачи в эксплуатацию Центрального моста после капитального ремонта. Видео заключенного пари опубликовано в ютубе телеканалом «112 Украина».

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Спор состоялся во время поездки Владимира Зеленского в Днепр, когда он осматривал работы на объекте, отмечает украинское СМИ.

«Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября [день города в Днепре] будет торжественное открытие моста», — сообщил глава государства, пообещав в этом случае принять участие в церемонии.

«А если не будет, то господин Филатов напишет заявление и уйдет в отставку», — добавил украинский лидер.

Как сообщил глава офиса президента страны Андрей Богдан, Зеленский самостоятельно проверит мост на прочность.

«Президент сам, первый, на «КамАЗе» будет ехать через мост», — сказал Богдан.

Ремонт Центрального (Нового) моста в Днепре начался 9 марта 2017 года. По изначальному плану он должен был продлиться до декабря 2017 года, однако его ремонтируют по сегодняшний день, передает РИА «Новости».

Отметим, что идея проверки на прочность при помощи «КамАЗа» не принадлежит президенту Украины. Так, ранее в мае 2018 года состоялось торжественное открытие автомобильной части Крымского моста. Тогда президент России Владимир Путин, находясь за рулем «КамАЗа», возглавил колонну из нескольких десятков грузовиков, испытав мост на прочность.

Не только мэр Днепра может лишиться своей должности, если ремонт моста не будет окончен к установленной дате.

Так, с поста будут уволены «все», кто отвечает за восстановление Бориспольской больницы. Двумя днями ранее в Борисполе состоялось совещание, в ходе которого Владимир Зеленский «честно пообещал» «всех уволить», если вопрос с медучреждением не будет решен в срок.

«Это стратегический вопрос, я хочу, чтобы новый глава [Киевской областной госадминистрации Михаил Бно-Айриян] собрал всех вас завтра за столом, чтобы вы написали план, чтобы за год была новая Бориспольская клиника. За один год. Совместными усилиями», — сказал он, обращаясь к чиновникам.

Незадолго до этой встречи с местными властями и киевским активом, президент страны побывал в городской больнице и увидел, в каких условиях содержаться пациенты. Так, по его словам, на «девяти квадратных метрах» располагаются «шесть больных», что его неприятно удивило, отмечает ТАСС.

На встрече присутствовали также главврач больницы, представители местной администрации, а также городского совета и мэр Борисполя. Они отчитались Зеленскому о состоянии больницы, а также обсудили варианты ее ремонта.

Зеленский поинтересовался, почему чиновники ранее не собрались «за одним столом» и не решили эту проблему. В ответ на это секретарь горсовета Ярослав Годунок посетовал, что, так как учреждение находится во власти районной госадминистрации Борисполя Александра Туренко, то город не может участвовать в ее финансировании. Ранее, отметил он, была иная система: соучредителями Бориспольской больницы были в равных долях и город, и район.

Тогда украинский лидер отметил, что «он всегда просит найти ему в интернете что-то о человеке, который очень много кричит». Он также отметил, что в свои 42 года «видел очень много людей».

«Я тут прочитал газеты, скажите, это правда или нет: так, член «Родины», правильно, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по части 3 статьи 142 Уголовного кодекса — «разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений». Ярослав Николаевич. Это Вы?» — спросил Годунка Зеленский, глядя в телефон.

Получив положительный ответ, он выгнал в грубой форме секретаря горсовета. «Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста!» — потребовал глава Украины.

Однако Ярослав Годунок не унимался. Он кричал, назвав ситуацию «цирком» и напомнив президенту страны его же слова, что «все украинцы — президенты». Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил мнение, что секретарь горсовета Борисполя такого звания не достоин.

«Да иди уже, Господи. Ты точно не президент, поскольку у президента нет криминала. Иди, гуляй», — вновь потребовал он.